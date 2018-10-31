عبدالله آل حامد يطلع على مرافق مدينة برجيل الطبية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

زار الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي أمس مدينة برجيل الطبية، التي تعد أكبر منشأة خاصة للرعاية الصحية في الإمارات والمقرر افتتاحها العام المقبل. ورافقه خلال الجولة التي اطلع فيها على مختلف مرافق ومنشآت المدينة الطبية كل من محمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي.

والدكتور شامشير فياليل الرئيس والمدير الإداري لمجموعة في بي اس للرعاية الصحية. وأكد آل حامد حرص دائرة الصحة على دعم مثل هذه المشروعات التي تساهم بشكل محوري في تعزيز مخرجات القطاع الصحي وجودتها، فضلاً عن توفير الخدمات الصحية لجميع سكان الإمارات وتعزيز قدراته الاستيعابية بما يساهم في الارتقاء بالقطاع ككل، مشيراً إلى ضرورة تكاتف جهود القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق رؤية «أبوظبي مجتمع معافى».