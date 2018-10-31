«دبي للأمن الإلكتروني» يستشرف مستقبل الأمن الرقمي

المصدر: دبي - البيان

نظّم مركز دبي للأمن الإلكتروني ندوة بعنوان «مواجهة التحديات الرئيسية في الأمن الإلكتروني»، بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE، بهدف تعزيز مبدأ التوعية بأحدث التقنيات في مجال الأمن الإلكتروني لتحقيق رؤية دبي المستقبلية بالتحوّل الرقمي الآمن.

انعقدت الندوة بحضور عدد كبير من المختصين في مجال الأمن الإلكتروني في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمراكز البحثية والجامعات المختلفة في الدولة.

افتتح الندوة الدكتور مروان الزرعوني مدير إدارة خدمات المعلومات بمركز دبي للأمن الإلكتروني قائلاً: «نتطلع في مسيرتنا بالتحوّل الرقمي إلى جعل مدينة دبي أكثر مدن العالم أماناً إلكترونياً لخلق تجارب رقمية عالمية» وسلطت الندوة الضوء على تحديات الأمن الإلكتروني في العالم، واستعرضت أحدث الأساليب والحلول المبتكرة لمواجهة المخاطر المتغيرة والمتجددة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين في مجال الأمن الإلكتروني.