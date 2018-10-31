شراكات قوية بين الجهات الوطنية والعالمية لدعم الأمن الغذائي

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اختُتمت، أمس، فعاليات الدورة الثانية للمعرض الدولي للاستثمار الزراعي في الخارج «أغري سكيب» في أبوظبي، الذي نظمه على مدى يومين مركز الأمن الغذائي في أبوظبي، بمشاركة 4 وزراء وأكثر من 53 شركة متخصصة في بيع الأصول الزراعية في أكثر من 50 دولة، وأكثر من 300 ضمن كبار المستثمرين الزراعيين في العالم.

وأكدت الجهة المنظمة للمعرض والشركات المشاركة فيه نجاح الدورة الثانية، مشيرين إلى أنها فتحت فرصة ممتازة للشركات الوطنية لإبرام شراكات قوية مع الشركات العالمية المتخصصة في مجال الغذاء بهدف دعم منظومة الأمن الغذائي.

فرص استثمارية

وأوضح فادي سعد، المستشار الزراعي رئيس اللجنة الفنية المنظمة للمعرض، أن المعرض طرح فرصاً استثمارية في نحو 50 دولة بقيمة 5 مليارات درهم، مشيراً إلى أن النجاح الكبير الذي حققه المعرض تمثل في إبرام شراكات قوية بين الشركات الوطنية المشاركة في المعرض البالغ عددها 12 شركة وشركات عالمية متخصصة في بيع الأصول الزراعية.

ونوه بأن المعرض طرح فرصاً استثمارية ممتازة في قارات ودول عدة بأسعار جيدة، مشيراً إلى أن لكل فرصة مزاياها وتحدياتها، وعلى سبيل المثال فإن سعر الهكتار الزراعي في الولايات المتحدة بمئات الدولارات بينما في دول إفريقية بدولارات عدة، لكن هناك عوامل كثيرة تحدد السعر، أبرزها موقع الأرض وبنيتها التحتية وجودتها.

وأشار إلى أن الشركات الاستثمارية الإماراتية الزراعية أمامها فرص استثمار ممتازة جداً في دول بإفريقيا وأستراليا وأوروبا، خاصة صربيا ورومانيا، مؤكداً أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن صفقات قوية للاستثمار الزراعي في الخارج.

وقال: «هناك فرص ضخمة في الاستزراع السمكي واستصلاح الأراضي بكميات كبيرة جداً في أستراليا وإفريقيا».

نجاح كبير

وأكد خديم الدرعي، العضو المنتدب لشركة الظاهرة القابضة، أن المعرض سهّل عقد شراكات قوية مع شركات عالمية، لافتاً إلى أهمية اللقاء الذي جمعه مع أكبر شركة زراعية في العالم، وهي شركة أولم السنغافورية التي يوجد لها مكاتب في أكثر من 65 دولة في العالم.

وقال إن الشراكات القوية مع الشراكات العالمية الشهيرة مدخلنا لترسيخ مكانتنا التسويقية والزراعية العالمية، وأعتقد أننا سنحقق نجاحاً كبيراً في هذا الصدد.

وكشفت أجنحة دول وشركات في المعرض عن فرص استثمارية مجزية، وأوضح إيجور نوفاكوفيك، مسؤول قطاع الاستثمار في حكومة صربيا، أن صربيا ترحب بالمستثمرين الإماراتيين، مشيراً إلى أنه يوجد في صربيا ثلاث شركات إماراتية، وهي:

الظاهرة والروافد وإيل تاجرو، ولها مشاريع زراعية كبرى، ومعظم محاصيلها هي القمح والتفاح والتوت.ونوه بأن صربيا عرضت في المعرض فرصاً استثمارية عبارة عن أراضٍ صالحة للزراعة تراوح مساحتها بين ألفي هكتار و20 ألف هكتار، موضحاً أن الأسعار في صربيا مشجعة جداً،.

كما أن الحكومة أقرت قوانين مرنة لتشجيع الاستثمار الأجنبي لديها.وأوضح جرمي ماكونيل، المدير العام لشركة بلان فارم الأسترالية، أن شركته شاركت في المعرض للمرة الأولى، وطرحت أراضي عبارة عن مزارع ومجمعات لتربية الحيوانات في شمال أستراليا وغربها، والأسعار تتراوح بين 200 – 700 دولار للفدان حسب الموقع والأهمية.وأوضح أن شركته شاركت في المعرض بحثاً عن مستثمرين إماراتيين، خاصة أن هناك شراكات قوية بين شركات إماراتية وأسترالية لتوريد الأعلاف للإمارات.

وذكر رافيل إليجا، رئيس شركة مان أجرو الأرجنتينية، أن شركته عرضت لمستثمرين إماراتيين فرصاً بتملك مزارع ضخمة في شمالي ووسط الأرجنتين بأسعار مميزة جداً، منوهاً بوجود شركات أرجنتينية تعمل في الإمارات وتورد منتجاتها إليها، مضيفاً: «حصلنا على وعود باستثمارات إماراتية قريباً في الأرجنتين».

تسهيلات

وأشار أنطوني نينيزو كاملو، المدير العام لوكالة دعم الاستثمار في الكونغو، إلى الأهمية الكبيرة للمعرض، مشيراً إلى أن بلاده عرضت فرصاً استثمارية في الزراعة والثروة السمكية، ولدينا 4 ملايين هكتار أراضٍ صالحة للزراعة، وتتوافر لها كل مقومات الزراعة من مياه وعمالة وما نحتاج إليه هو الأموال فقط لنزرع بها. ونوه بأن أسعار الأراضي منخفضة جداً في الكونغو.

مشيراً إلى أن الحكومة أقرت تسهيلات كبيرة لتملك الأجانب للأراضي الزراعية، ونرحب بالمستثمرين الإماراتيين. وشهد اليوم الأخير للمعرض توقيع مذكرة تفاهم بين مركز الأمن الغذائي مع مجموعة أغذية، استهدفت ضمان التنسيق والتعاون المشترك في جميع المجالات التي تعزز من منظومة الأمن الغذائي الوطني. ومثلت المذكرة إطاراً للتفاهم في ضمان تقديم خدمات متكاملة ومتميزة لسكان إمارة أبوظبي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.ودعت المذكرة إلى تفعيل بنود اتفاقيات تقديم الخدمات بين الطرفين.

والخاصة بتقديم مجموعة أغذية خدمات بيع السلع الغذائية المدعومة للمواطنين في إمارة أبوظبي، من خلال الفروع التابعة لها. وأكد خليفة أحمد العلي، المدير العام لمركز الأمن الغذائي، أن توقيع هذه المذكرة يخدم منظومة الأمن الغذائي، ويحقق رفاهية أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن مجموعة أغذية تعتبر عضواً رئيساً في تحالف الأمن الغذائي لإمارة أبوظبي.وشدد المهندس طارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، على أهمية المذكرة مع مركز الأمن الغذائي، مؤكداً التزام أغذية بدعم خطط الحكومة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي، إذ يعتبر هذا الملف محوراً أساسياً ترتكز عليه مسؤوليات المجموعة الاجتماعية.