الإعلام الياباني يشيد بإطلاق «خليفة سات»

المصدر: طوكيو - وام

أبرزت وسائل الإعلام اليابانية إطلاق الإمارات بنجاح القمر الصناعي «خليفة سات»، وذكرت صحيفة سانكي الاقتصادية أن نجاح عملية الإطلاق حدث مهم يعكس أهمية التعاون الفضائي بين البلدين.

ونوّهت مواقع عدة باللغة اليابانية إلى أن قمر «خليفة سات» أول قمر يتم تطويره داخل الغرف النظيفة في مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، ويمتلك 5 براءات اختراع. وسوف يوفر صوراً فضائية عالية الجودة، ويتيح لدولة الإمارات تقديم خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم.

وقالت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة: إن هذا الإطلاق خطوة مهمة رئيسية نحو أنشطة تطوير الفضاء في دولة الإمارات العربية.