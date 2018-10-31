50 مختصاً يناقشون الأدلة الجنائية بمؤتمر في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، فعاليات الدورة الثانية لمعرض ومؤتمر الخليج العربي للأدلة الجنائية.

والذي تنظمه القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ليومين في فندق «دوست ثاني» أبوظبي، بمشاركة ما يزيد على 50 مختصاً وخبيراً في مجال الأدلة الجنائية من دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وحضر الافتتاح عدد من مديري القطاعات، والإدارات بشرطة أبوظبي، وخبراء من دول مجلس التعاون، ومن رؤساء المنظمات العالمية للعلوم الجنائية، وعدد من الشركات العارضة لمنتجات الأدلة الجنائية في المعرض المصاحب للمؤتمر، ونخبة من العلماء والباحثين والأكاديميين والطلبة.

وأكد اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ، ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في جميع المجالات وبالأخص الأدلة الجنائية، لافتاً إلى التطور الكبير الذي شهدته المختبرات الجنائية في الدولة.