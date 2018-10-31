المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن مستشفى برجيل الملكي ومستشفى ميديور 24x7 الدولي في العين، التابعان لمجموعة «في بي إس» للرعاية الصحية، أمس، عن منح بحثية سنوية لطلبة كلية فاطمة للعلوم الصحية في أبوظبي، بحيث تمضي خمس طالبات تمريض في كل عام أسبوعين في بعض من أفضل المؤسسات البحثية في العالم، ويراقبن أحدث الأساليب البحثية والتطبيقية السريرية.

وتم الإعلان عن الزمالات بعد إطلاق مبادرة «مونشوت»، وهو أول برنامج لها في المنطقة، لدعم الأبحاث الطبية واسعة النطاق والمستدامة في الدولة، وذلك من قبل المجموعة و«جمعية البيت متوحّد» في أبوظبي، وستعمل المبادرة كمحفّز لبناء أجندة أبحاث سريرية على مستوى عالمي مدعومة بأحدث التقنيات في دولة الإمارات العربية المتحدة.