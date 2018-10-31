«الصحة» تشارك في معرض التوظيف التخصصي بدبي

المصدر: دبي - البيان

شاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في معرض التوظيف التخصصي بدبي، الذي يقام على هامش مؤتمر صحة المرضى.

وذلك لاستقطاب الكوادر الطبية المواطنة للعمل لديها في التخصصات الطبية والفنية والإدارية مع توفير الامتيازات من حيث الفرص الوظيفية وبيئة العمل الجاذبة، والبرامج التدريبية المتعددة، للملتحقين للعمل بالوزارة.وتهدف مشاركة الوزارة في معرض التوظيف التخصصي للترويج لمهنة التمريض في إطار المبادرة الوطنية «تعزيز جاذبية مهنة التمرض»، وذلك سعياً منها لتوطين هذه المهنة من خلال استقطاب الباحثين عن العمل من المواطنين للالتحاق بمهنة التمريض والقبالة للمساهمة الفاعلة في تقديم رعاية صحية متميزة للمرضى وتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة في القطاع الصحي.