شرطة وبلدية دبي تعززان التعاون المشترك

المصدر: ■ دبي - البيان

استقبل داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، في المبنى الرئيسي للبلدية، اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والوفد المرافق له، وذلك بهدف تسليط الضوء على أبرز المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال الخدمات المقدمة لسكان الإمارة.

وفي بداية اللقاء رحب مدير عام بلدية دبي بالحضور، وقال: «إن تعاوننا المستمر في البلدية مع شرطة دبي يعكس مدى التلاحم المتميز بين الدوائر الحكومية في الإمارة، والذي تكون فيه سعادة وراحة سكان مدينة دبي في المقام الأول، والهدف الأساسي الذي نسعى إليه بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، حيث تتضافر الجهود باستمرار لتقديم الأفضل للجمهور»، مؤكداً أن أهمية هذه اللقاءات تكمن في تعزيز سبل التعاون المثمر مع كافة الجهات في الإمارة لتحقيق أبرز النتائج الإيجابية.

واستعرض اللقاء مجموعة من الإحصائيات واشتراطات الأمن والسلامة في مواقع الإنشاء، بالإضافة إلى التطرق لمواضيع متنوعة في مجال الخدمات التي تهدف لراحة وسلامة السكان.

ومن جانبه، أشاد اللواء عبد الله خليفة المري بعلاقة الشراكة الاستراتيجية بين القيادة العامة لشرطة دبي وبلدية دبي، التي تسهم في الارتقاء بمنظومة العمل المشترك، وتحقيق الأهداف الرامية إلى بسط الأمن والأمان، ونشر الطمأنينة والسعادة بين المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، مثمناً جهود فرق العمل المشتركة بين الجانبين في تفعيل التنسيق فيما يخص إسعاد مجتمع دبي، والمحافظة على ازدهارها ومظهرها الحضاري وبيئتها النظيفة، وتعاونها الدائم مع كل الجهات المعنية لتحقيق خطة دبي 2021.