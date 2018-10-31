هيئة تنمية المجتمع تعزز المهارات الحياتية للمستفيدين من المساعدات

المصدر: ■ دبي - البيان

كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن تنظيم سلسلة من الورش التدريبية لبناء قدرات المستفيدين من المساعدات المالية، وذلك بهدف تعزيز مهاراتهم وكفاءاتهم بما يتيح لهم معرفة نقاط القوة لديهم ويساعدهم على تحديد أهدافهم ووضع خطط عملية للوصول إلى هذه الأهداف، إضافة إلى تدريبهم على آليات اتخاذ القرارات السليمة لتحسين حياتهم في إطار يؤمن لهم قدراً أكبر من الاستقلالية المالية، ويساهم في تحسين ظروفهم المعيشية.وتشمل سلسلة التدريبات خمسة تدريبات أساسية تتدرج بشكل علمي بحيث تشكل المخرجات النفسية والاجتماعية للمشاركين في كل تدريب مدخلاً لحضور التدريب التالي.

وتقام الورشة الأولى تحت عنوان «أعرف نفسي» حيث تتيح مجموعة التدريبات التي تقدمها للمشاركين إمكان التعرف إلى نقاط القوة لديهم والدور المتوقع منهم في محيطهم الاجتماعي وقدرتهم على التغيير والتأثير سواء في صناعة مستقبلهم أو في تحسين حياة المحيطين بهم.

وبعد اجتياز الاختبارات المتعلقة بالورشة الأولى يلتحق المشاركون بورشة عمل متقدمة لاكتشاف القيم والأهداف يحددون من خلالها أهدافهم الشخصية والاجتماعية.

تمكين

وبيّن يوسف بن لاحج، مدير إدارة التمكين المالي في هيئة تنمية المجتمع أن تصميم سلسلة التدريبات جاء بعد دراسة الاحتياجات التأهيلية للمتعاملين المرشحين للانضمام لبرامج التمكين المالي في هيئة تنمية المجتمع، وبما يتناسب مع متطلباتهم النفسية والاجتماعية. وقال: «قمنا بتقسيم المستهدفين من التدريب مجموعتين تتضمن كل مجموعة 15 شخصاً يشاركون في التدريبات الخمسة، بحيث يمكن التركيز على كل مشارك على حدة ونضمن أن يحظى الجميع بالتدريب بشكل متكافئ وبتوجيهات المشرفين».