100 % توطين وظائف ديوان ممثل حاكم أبوظبي في العين

المصدر: العين - وام

أعلن ديوان ممثل حاكم أبوظبي بمنطقة العين تحقيق نسبة 100% في توطين الوظائف على جميع المستويات الإدارية والفنية به.

ويواصل ديوان ممثل الحاكم بمنطقة العين سعيه لاستقطاب وتنمية الكفاءات المواطنة، والمحافظة عليها لتحقيق الأهداف المرجوة والمهام الموكلة للديوان بشكل فاعل حرصاً منه على تنفيذ الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتوفير فرص عمل ملائمة للمواطنين، وتحقيق تطلعات الحكومة في مجال التوطين كونها خطوة أساسية ضمن تنفيذ استراتيجيتها لبلوغ رؤيتها 2030.