مستشفى رأس الخيمة ينقذ سائحاً ألمانياً من تمزق بالأمعاء الغليظة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

تحولت إجازة السائح الألماني فرانك فيهنر، البالغ من العمر 48 عاماً، إلى كابوسٍ مزعج ولحظات مريرة من الألم؛ قبل نقله على وجه السرعة إلى مستشفى رأس الخيمة بعد شعوره بآلام مزمنة لا تُحتمل في منطقة البطن.

حيث أظهرت الفحوصات الطبية وجود تمزق في الأمعاء الغليظة، والتي أدت لتعرضه إلى آلام حادة وغثيان، ليتم نقله إلى وحدة العناية المركزة وإعطائه الأدوية المسكنة والداعمة ليخضع لجراحة ناجحة بالمنظار لعلاج التمزق وتحسن حالته الصحية خلال 4 أيام قبل مغادرته المستشفى إلى وطنه معافى تماماً.

وأوضح الدكتور أنوب كومار بانيجراهي، الأخصائي ورئيس قسم الجراحة التنظيرية في مستشفى رأس الخيمة، أن الكشف الطبي بين دخول المريض فرانك فيهنر إلى حالة حرجةً للغاية، نظراً لأن الثقب في الأمعاء الغليظة يسمح بخروج محتوياتها إلى الأحشاء، بما في ذلك البكتيريا، والطعام المهضوم جزئياً والبراز، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث التهابات ومضاعفات خطيرة، ويُطلق على حالات الالتهابات الواسعة مثل هذه اسم «الإنتانات العامة»؛ وهي تمثل خطراً جدياً على حياة المريض ما لم يجر التدخل الطبي العلاجي مباشرة.

مخاطر

وأضاف: يتوجب على المرضى الذين يعانون من آلامٍ مستمرة في البطن أخذ الأمر على محمل الجد والتواصل على وجه السرعة مع الطبيب المختص، حيث ستلعب هذه الخطوة دوراً كبيراً في إنقاذ حياتهم، مؤكداً رغم أن المريض كان واعياً لحالته وكان يخضع للمعالجة، إلا أنه واجه مخاطر هددت حياته لأنه أهمل موضوع الإحساس بالألم الشديد ليومٍ كامل.