حاكم عجمان يؤدي صلاة الجنازة على جثمان سلطان النعيمي

المصدر: عجمان - وام

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان عقب صلاة الظهر في جامع الشيخ زايد بمنطقة الجرف أمس صلاة الجنازة على جثمان المغفور له سلطان عبدالله الشيبة النعيمي الذي وافته المنية أول أمس.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط. وتم تشييع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير في مقبرة الجرف في عجمان. وقدم صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده والشيوخ والمعزون واجب العزاء والمواساة إلى نجل الفقيد وأسرته وآل النعيمي الكرام، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.