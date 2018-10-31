عبد الله بن زايد: علاقتنا مع البحرين تاريخية

المصدر: المنامة - وام

أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن العلاقات الإماراتية البحرينية تحظى على الدوام بدعم ورعاية قيادتي البلدين الشقيقين.

مشيراً إلى أن علاقتنا مع مملكة البحرين علاقة تاريخية ترتكز على جذور عميقة ومصالح مشتركة، والأهم من كل ذلك أنها علاقة محبة وثقة بين البلدين قيادة وشعباً. واستقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة.

تنسيق وثيق

ونقل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى ملك البحرين تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لمملكة البحرين الشقيقة المزيد من التقدم والنماء.

وحمّل ملك البحرين سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات بالمزيد من التطور والازدهار.

وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة عمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات، والتي ترتكز على أسس قوية من التعاون والتنسيق الوثيق في جميع المجالات.

وأشاد بنتائج اجتماع اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الذي عُقد يومي 29 و30 أكتوبر الجاري، وجرى خلاله التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تهدف إلى دعم مسار التعاون والتكامل في الجوانب السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والتعليمية والسياحية.

ونوه بجهود أعضاء اللجنة المستمرة لتنفيذ الرؤى الاستراتيجية لقيادتي البلدين عبر فتح آفاق جديدة للتنسيق المشترك، كما أثنى على مساعي المسؤولين في البلدين لتحقيق كل ما يعود بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين.

وثمّن الدعم المتواصل لدولة الإمارات ومواقفها المشرفة إلى جانب مملكة البحرين وشعبها، مشيداً بالمكانة الرفيعة التي تحظى بها دولة الإمارات على المستوى الدولي، وما تواصل تحقيقه من إنجازات ونجاحات رائدة على مختلف الصُّعُد، في ظل التزامها بمساندة القضايا العربية والإسلامية، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

مواقف خالدة

كما استقبل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي.

وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وذلك بمناسبة زيارتهما لمملكة البحرين لحضور اجتماع ‏اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين.ونقل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لمملكة البحرين الشقيقة المزيد من الرفعة والتقدم.

وحمل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات بالمزيد من التطور والازدهار.

وأكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن مواقف دولة الإمارات تجاه مملكة البحرين ستظل خالدة في التاريخ الوطني، فهي تعكس المعنى الحقيقي للأخوة والترابط بين دولتين جمعت بينهما المحبة والتعاضد ووحدة المصير والهدف.

وأعرب عن تهانيه لدولة الإمارات رئيساً وحكومةً وشعباً، بمناسبة نجاح إطلاقها القمر الصناعي «خليفة سات»، ووصفه بالإنجاز العالمي الباهر الذي يبعث على الفخر لدى كل خليجي وعربي.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره لمواقف الإمارات الشقيقة الداعمة والمساندة لمملكة البحرين في مختلف الظروف.

وتم خلال اللقاء استعراض مسار العلاقات بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وسبل دعم التعاون الثنائي بين البلدين، إذ أكد رئيس وزراء البحرين حرص المملكة على الارتقاء بآفاق التعاون والتنسيق مع دولة الإمارات ثنائياً وخليجياً وعربياً ودولياّ.

من جانبه، أشاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين وبما تبديه الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء البحرين من حرص دائم على تنميتها وتطويرها في المجالات المختلفة.

استقرار المنطقة

كما استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني.

وأكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن دولة الإمارات ومملكة البحرين تجمعهما علاقات تعاون ثنائية متميزة مبنية على أسس راسخة من أواصر المحبة والإخاء الممتدة.

تهنئة

جدد ملك البحرين التهنئة بنجاح الإمارات في إطلاق القمر الصناعي «خليفة سات» الذي يعد نقلة نوعية في توجه الإمارات لتصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية، من خلال الاعتماد على خبرات وأيادٍ وطنية، بهدف إنتاج جيل مؤهل لمواكبة علوم المستقبل وتحدياته، متمنياً للجميع دوام التقدم والنجاح.