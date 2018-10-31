استعراض آليات استمرار الأعمال في عجمان خلال الطوارئ والأزمات

المصدر: عجمان - البيان

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان ورئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة عجمان، الاجتماع الدوري للفريق بحضور مديري وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارة، حيث استعرض فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي المبادرات التي تتصل بخطة العمل، والأنشطة والمشاريع للعام الحالي.

والتي تتضمن مستجدات استمرارية الأعمال وآلية التعامل مع الأحداث على المستوى المحلي، وكذلك الدورات التدريبية والتأهيلية التخصصية التي عقدت لأعضاء اللجنة التنفيذية التابعة للفريق. وقام ممثل الإسعاف الوطني بعرض خطة استمرارية الأعمال، وشرح كافة مراحل الخطة، كما تم مناقشة موقف خطط الاستجابة المحلية، وعرض تقييم نسبة الجهات المحلية لمتطلبات برنامج استمرارية الأعمال.وفي ختام الاجتماع، أشاد قائد عام شرطة عجمان ورئيس الفريق، بالإنجازات التي حققها الفريق المحلي في منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث، موجهاً بضرورة المشاركة في فعالية برنامج استمرارية الأعمال على المستوى المحلي، مؤكداً أهمية تطوير القدرات وفق التطلعات للمتعامل مع الأحداث الطارئة.