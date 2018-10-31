محمد بن راشد يبحث تعزيز العلاقات مع إيرلندا

المصدر: دبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في دبي أمس شون أوفاريل رئيس مجلس النواب في جمهورية إيرلندا الصديقة.

ورحب سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، برئيس البرلمان الإيرلندي، وتمنى له زيارة ناجحة وموفقة لدولة الإمارات وتحقيق الأهداف الرامية إلى تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون بين البلدين خاصة في المجالات الثقافية والسياحية والاستثمارية والبرلمانية، وذلك بما يعود بالخير والمنفعة المشتركة على شعبيهما الصديقين.

وأطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء الذي حضرته معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي على مجريات زيارة وفد مجلس النواب الإيرلندي إلى الدولة والمباحثات التي أجراها مع رئيسة المجلس الوطني الاتحادي.

والتي أسفرت عن تشكيل لجنة صداقة برلمانية مشتركة تعمل على تنسيق المواقف والتعاون في القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتصل منها بمكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز قيم السلام العالمي والتعايش الإنساني والحضاري بين مختلف شعوب العالم.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي والوفد البرلماني المرافق للضيف.