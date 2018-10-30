محمد الأفخم رئيسا للجنة الدائمة لاتفاقية رامسار للأراضي الرطبة

المصدر: البيان الإلكتروني

اختارت الأمانة العامة لاتفاقية «رامسار» للأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية، المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة رئيساً للجنة الدائمة لاتفاقية رامسار للأراضي الرطبة وممثلاً لدولة الإمارات لمدة ثلاثة أعوام.

جاء ذلك على هامش انعقاد فعاليات الاجتماع الثالث عشر لمؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة (COP13) الذي تستضيفه وزارة التغير المناخي والبيئة وبلدية دبي في إمارة دبي.

وذكر المهندس محمد سيف الأفخم أن الأمانة العامة للاتفاقية أدرجت محمية جبل علي للأراضي الرطبة كموقع معتمد في قائمة «رامسار» للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، لتكون المحمية الثامنة في الدولة التي يتم ضمها للقائمة.

وأضاف، أن مؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة ينظم للمرة الأولى في دولة عربية وهي الإمارات العربية المتحدة، علاوة على انتخاب أول مرة رئيساً عربياً للجنة الدائمة لاتفاقة رامسار.

وأكد الأفخم أهمية الاستفادة من خبرات المنظمة الدولية للأراضي الرطبة في محميات الدولة من حيث الحفاظ على التوازن البيئي بين الأجناس الحيوانية والنباتية المتنوعة، مشيراً إلى أهمية عقد الورش في محميات الدولة وزيادة الزيارات لخبراء المنظمة للاستفادة من خبراتهم في مجال الأراضي الرطبة لكونها تشكل مصدراً رئيسياً للثروة السمكية والحيوانية وتحافظ على المخزون المائي.

وتوجه المهندس محمد سيف الأفخم بالشكر للقيادة الرشيدة من خلال حرصها باستضافة المؤتمرات التي تتوجه إلى حماية البيئة والعمل على تحقيق استدامة مواردها الطبيعية، مؤكدا على الدور البارز الذي تقوم به وزارة التغيير المناخي والبيئة في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.