ولي عهد رأس الخيمة يفتتح مركز سعادة المتعاملين بوادي اصفني

المصدر: رأس الخيمة- أحمد أبوالفتوح

افتتح سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة مركز سعادة المتعاملين في منطقة وادي اصفني جنوب رأس الخيمة، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

ولي عهد رأس الخيمة يفتتح مركز سعادة المتعاملين بوادي اصفنيhttps://t.co/kGlHGVjTcQ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/BLynwPiqzO — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 30, 2018

ويقدم المركز خدمات شاملة ومتكاملة للمتعاملين، ويضم جهات حكومية عديدة وهي، دائرة بلدية رأس الخيمة، ودائرة المحاكم والنيابة العامة، والدائرة الاقتصادية، ودائرة الخدمات العامة، ومركز "تسهيل" لإنجاز معاملات المتعاملين على أكمل وجه.

ويضم المركز خلال المرحلة المقبلة افتتاح فرع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وإدارة المرور والتراخيص.