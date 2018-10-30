بيان عاجل لمواطني الإمارات المتواجدين في إيطاليا

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة الإيطالية روما ، بيانا هاما وعاجلا لمواطني الدولة المتواجدين في الجمهورية الإيطالية .

وقالت السفارة في بيانها الذي نشرته في حسابها الرسمي على تويتر : " نظرا لسوء الأحوال الجوية تنصح سفارة الامارات العربية المتحدة في روما مواطني الدولة بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة من السلطات الإيطالية المعنية" .

كما تدعو المواطنين للتواصل معها في الحالات الطارئة على الرقم التالي سفارة الدولة في روما : 00390636306100 القنصلية العامة في ميلانو : 00393356584064 أو الاتصال بمركز الاتصال التابع لوزارة الخارجية عبر الرقم 80044444، و كذلك التسجيل في خدمة تواجدي."