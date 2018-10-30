شرطة الشارقة تحذر من ارتياد أماكن الأودية والسدود

المصدر: الشارقة- نورا الأمير

شهدت أماكن متفرقة من الشارقة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وسط تحذيرات من القيادة العامة لشرطة الشارقة في تغريدات على موقع "تويتر" بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وترك مسافات كافية بين المركبات وتخفيف السرعات والحرص على التعامل مع الطريق بحذر من أجل سلامتكم وسلامة الجميع، مشددة على عدم الاقتراب من أماكن جريان الأودية والسدود لما لها من خطورة بالغة خلال الأجواء الماطرة.

وتعاملت الشرطة مع عدد من الحوادث المرورية البسيطة ومنها حادث على شارع الإمارات باتجاه إمارة دبي من جسر سبعة إلى جسر البديع مقابل كشافة الشارقة ما أدى إلى عرقلة حركة السير لفترة.

وأكدت بلدية مدينة الشارقة استعدادها لموسم الأمطار واستقبال مختلف الملاحظات التي ترد على الخط الساخن على الرقم ٩٩٣، معلنة عن جاهزيتها للتعامل مع جميع البلاغات في ظل ما تشهده أماكن متفرقة من الدولة لأمطار الخير، مهيبة بالقاطنين والزوار ضرورة الابتعاد عن مناطق السيول وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وعدم الانشغال أثناء قيادة السيارة بتصوير الأمطار وغيرها، متمنية السلامة للجميع والاستمتاع بالأجواء الجميلة.

وعلمت البيان من إدارات مدرسية أنها قامت بصرف الطلبة تخوفا من تقلبات الطقس وحفاظا على سلامتهم التي تشكل أولوية.