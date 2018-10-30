44 مخالفة و199 إنذاراً خلال حملة على المواقع الإنشائية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أسفرت حملة تفتيشية أجرتها بلدية مدينة أبوظبي واستمرت 3 أيام عن رصد العديد من المخالفات، حيث حررت البلدية 44 مخالفـــة بحق المقاولين والاستشاريين، بالإضافة إلى توجيه 199 إنذاراً.

وعدد من الملاحظات والتوجيهات لتحسين وتأمين مواقع العمل.وشملت الحملة العديد من المناطق في جزيرة أبوظبي وجزيرة السعديات، مدينــة خليفــة، مدينة شخبوط، ومدينة محمد بن زايد واستهدفت من خلالها المواقـع الإنشائيــة والتي هي قيد البناء والإنشاء، وقد تضمن برنامج الحملة التأكد من مدى مطابقة المواقع الإنشائية لاشتراطات البيئة والصحة والسلامة.

ودعت بلدية مدينة أبوظبي جميع المقاوليــن والاستشاريين إلى أهمية اتخاذ كافة الـــتدابير والإجــراءات الوقائية والالتزام بمعايير البيئة والـــصحة والـــسلامة وذلك حفاظاً على سلامة العاملين بالمواقع الإنشائية وصون حياتهم من أي أخطار يمكن أن تهددهم أثناء أدائهم أعمالهم.

وتأتي هذه الحملة تعبيراً عن التزام دائرة التخطيط العمراني والبلديات - بلدية مدينة أبوظبي بحماية حياة العمال وصون صحتهم وسلامتهم، والسعي نحو توفير بيئة عمل صحيـة وآمنة للعمال، والتأكد من تطبيق اشتراطات ومتطلبات بلديـة مدينة أبوظبي ومعايير البيئة والصحة والسلامة في قطاع البناء والإنشاء، حسب مواصفات مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنيــة.

وأوضحت البلدية أنها سجلت خلال الحملة بعض المشاهدات التي رصدتها في المواقع الإنشائيــة على صعيد معايير البيئة والصحة والسلامة الخاصة مثل: عدم تأمين مدخل الموقع الإنشائي، العمل الغير الآمن على المرتفعات، عدم التقيد بمعدات الحمايــة الشخصيــة، إهمال السور المؤقت للموقع، تخزين المواد بصورة عشوائيــة ورمي المخلفات بطريــقة تشكل عائقاً بالنسبة للعمال.

ونوهت البلدية أنها تقوم بهذه الحملات مستندة على القانون رقم 16 لعام 2009 بشأن بعض التعديلات للقانون رقم 4 لسنة 1983 بخصوص تنظيم أعمال البناء، والقانون رقم 2 لعام 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة.