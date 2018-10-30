مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك ينظم «ندوة بحوث طلاب الصيف»

المصدر: الشارقة - البيان

نظم مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك في جامعة الشارقة «ندوة بحوث طلاب الصيف»، وذلك تحت رعاية وحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة والمدير العام لمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.

حيث تهدف الندوة إلى عرض الإنجازات للمجموعات البحثية ومساعدي الباحثين العاملين في مختلف مختبرات المركز خلال فترة الصيف 2018، وإنجازات طلبة جامعة الشارقة العاملين على مشاريع بحثية في المركز، وعرض الخطط البحثية المستقبلية في المركز، وذلك بحضور الدكتور مجيد مرابطي عميد كلية العلوم بجامعة الشارقة، والأستاذ الدكتور عطا المنان جعفر رئيس قسم الفيزياء التطبيقية وعلم الفلك بالجامعة، والدكتور إلياس فرنيني نائب مدير مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك لشؤون المختبرات والبحوث والمرصد الفلكي.