وليّ عهد الفجيرة: الدولة تلتحق رسمياً بسباق الفضاء

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، وليّ عهد الفجيرة، أن دولة الإمارات التحقت رسمياً بسباق الفضاء عبر إطلاقها القمر الصناعي «خليفة سات»، الذي أُنجز بسواعد أبناء وشباب الوطن المتميزين والمخلصين بمركز محمد بن راشد للفضاء في إمارة دبي.

وقال سموه في تصريحات له بهذه المناسبة إن الرؤية الثاقبة والريادية للقيادة الرشيدة عكست الكثير من النجاحات والقفزات التنموية التي وضع أساسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، الذي لطالما كان حريصاً على الذهاب بمستقبل الدولة لآفاق أوسع، وسارت على دربه قيادة الدولة لتعزيز العلوم الحديثة وتمكين الشباب الإماراتي من أجل الدخول في قطاعات العمل النوعية.

وأضاف أن ما بدأت تحققه الإمارات من إنجازات في عالم الفضاء يعد مكمّلاً لما حققته من بصمات وطنية خالصة يشهد العالم على تميزها، واستمراراً حتمياً للرؤية المستقبلية التي تعمل القيادة الحكيمة للدولة على تحقيقها من خلال توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتأسيس جيل المستقبل من العلماء والمتخصصين في الفضاء وبناء القدرات العلمية.

وشدد سموه على أن الإمارات بإنجازاتها المتواصلة تؤكد أنها أصبحت لاعباً رئيسياً وفاعلاً في الابتكار العلمي لاستكشاف الفضاء ضمن مسيرة التنمية الحديثة.