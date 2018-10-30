شما المزروعي: دور محوري للمجالس الشبابية في تمكين أبناء الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، على الدور المحوري للمجالس الشبابية في الدولة في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة نحو إشراك الشباب وتمكين أبناء الإمارات بشكل فعال، جاء ذلك خلال استقبال معاليها أعضاء مجلس هيئة كهرباء ومياه دبي للشباب في «مكتب الشباب» بأبراج الإمارات في دبي.

واستمعت معاليها من فاطمة محمد الجوكر، رئيسة مجلس الشباب في الهيئة، إلى إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية والأفكار التي تقدم بها إلى إدارة الهيئة وتم تطبيقها.

وأعرب سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن تقديره لمعالي المزروعي لاستضافتها أعضاء مجلس هيئة كهرباء ومياه دبي للشباب، مشيداً بحرص معاليها على تعزيز التواصل مع الشباب والاستماع إلى أفكارهم وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الشباب في الدولة.

وقالت معالي المزروعي: نفتخر بإنجازات مجلس هيئة كهرباء ومياه دبي للشباب وكافة المجالس الوزارية والمؤسسية في الدولة، حيث أثبتت المجالس قدرة شبابنا على المشاركة جنباً إلى جنب مع قادة المؤسسات الحكومية والخاصة في صنع القرار وتحمل المسؤولية لإدارة كبرى المشاريع داخل وخارج الدولة، والتفاعل مع كافة فئات المجتمع المحلي للمشاركة بفعالية في منظومة التنمية المستدامة لدولتنا. وثمنت المزروعي اهتمام القيادة العليا في هيئة كهرباء ومياه دبي.

وقال الطاير: تحرص الهيئة على المساهمة الفاعلة في المبادرات الخاصة بالشباب، في إطار رؤية القيادة الرشيدة بأن الشباب هم القوة الدافعة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً.