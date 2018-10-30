اعتماد مقترح إماراتي بإنشاء قاعدة بيانات دولية مشتركة لمكافحة الإرهاب

المصدر: أبوظبي - وام

اعتمدت الجمعية الدولية لقادة الشرطة خلال اجتماعها الحالي الذي عقد في الولايات المتحدة الأمريكية مقترحاً إماراتياً بإنشاء قاعدة بيانات مشتركة ومتفق عليها لمكافحة الإرهاب والذي يستمر استكماله ومتابعته مع الهيئة الإدارية الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وكانت الإمارات قد تقدمت به العام الماضي.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد من وزارة الداخلية ممثلاً باللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز في شرطة دبي، والعقيد الدكتور علي بن ضاعن الغفلي نائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون الوزارة في الاجتماع السنوي لمجلس الإدارة والرؤساء الإقليميين للجمعية الدولية لقادة الشرطة، وحضر جانباً منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وألقى فيه كلمة بالافتتاح، أكد فيها دعم بلاده اللامحدود للأجهزة الشرطية والعمل على تطويرها، وحرصها على تعزيز التعاون الدولي.

ونالت مشاركة الإمارات المتميزة تقدير وإعجاب جميع المشاركين وخاصة مندوبي بريطانيا ممثلة برئيس رابطة القادة في الشرطة البريطانية، ومندوب الهند ممثلة برئيس جهاز الأمن القومي الفدرالي الهندي، وتبع ذلك تعليق من نائب جهاز الأمن الداخلي الأميركي أكد أن الإمارات تمثل قدوة ونموذجا متميزا للأجهزة الشرطية الحديثة.

كما حضر اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي اجتماعات اللجنة الدولية لرؤساء الأقاليم بصفته الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمرافقة العقيد علي بن ضاعن الغفلي عضو مجلس الإدارة للجمعية الدولية ونائب الرئيس الإقليمي.

وتم في هذه الاجتماعات مناقشة تفصيلية لأوضاع الأقاليم من خلال مداخلة مطولة ألقاها اللواء العبيدلي بالإضافة إلى مناقشة موضوع التجديد للأقاليم عبر الانتخابات التي جرت هناك، وموعد ومكان عقد المؤتمر الإقليمي للجمعية المقبل في عام 2019، حيث جرى اختيار الإمارات تقديراً لدورها الداعم للجمعية ولما تقدمه من تعاون في تعزيز العمل الدولي المشترك.

كما تم في الاجتماعات متابعة توصيات الاجتماع السابق الذي انعقد في فيلادلفيا في 2017. وتحدث اللواء العبيدلي بصفته الرئيس الإقليمي وممثلا لدولة الإمارات عن أوضاع القسم الدولي للجمعية، وسبل تعزيز دوره وتطويره لتحقيق الأهداف الرئيسية له في خدمة العمل الشرطي حول العالم.