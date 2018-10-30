نائب الرئيس الصيني يشيد بالنهج المستقبلي لحكومة الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أشاد وانغ تشي شان نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية بالنهج المستقبلي لحكومة دولة الإمارات وتجاربها الناجحة ومبادراتها الريادية في مجالات تطوير العمل الحكومي.جاء ذلك، خلال جولة في أبراج الإمارات بدبي، ولقائه معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، حيث ناقشا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحضور معالي عمر العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ومعالي أحمد الصايغ وزير دولة، وعدد من المسؤولين الحكوميين، ضمن زيارة رسمية لوفد صيني رفيع المستوى إلى الدولة.

واطلع نائب الرئيس الصيني والوفد المرافق خلال الجولة، على تجربة حكومة الإمارات في استشراف وصناعة المستقبل والتطوير الحكومي، وزاروا منطقة 2071 التي تعد نواة لتحقيق مئوية الإمارات 2071 الهادفة لجعل دولة الإمارات أفضل دول العالم خلال العقود الخمسة المقبلة من خلال تطبيق استراتيجية تحديث وتسريع متكاملة تغطي مختلف القطاعات التنموية.

وتعرف الوفد الصيني إلى مبادرة «المسرعات الحكومية» التي تم إطلاقها عام 2016 بهدف توفير منظومة عمل جديدة تعزز الجهود الحكومية وتسرع وتيرة الإنجاز وتبتكر الحلول لمختلف التحديات التي تواجه العمل الحكومي بأعلى مستويات الكفاءة والفعالية.

كما زار الوفد الضيف «مسرعات دبي المستقبل» التي تركز على تعزيز التعاون وخلق الشراكات بين كبرى شركات التكنولوجيا والابتكار على مستوى العالم والجهات الحكومية في القطاعات الحيوية بهدف التوصل إلى حلول مبتكرة للتحديات الملحّة، واطلع على تجربة «مركز الشباب»، ومركز «خدمات 1» الذي يعدّ نموذجاً لمستقبل الخدمات الحكومية في دولة الإمارات.