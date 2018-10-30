«بيئة أبوظبي» تطلق المرحلة الرابعة من حملة «التزام»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي مؤخراً المرحلة الرابعة من حملة «التزام» والتي تستهدف المرافق والمنشآت التي تمارس نشاط صناعة الأسفلت في إمارة أبوظبي.

والتي تسعى الهيئة من خلالها إلى زيادة نسبة امتثال هذا القطاع لمعايير وشروط الترخيص البيئي، للحد من المخاطر البيئية المحتملة وضمان تخفيف آثار أنشطته في البيئة والصحة العامة.

وتعد صناعة الأسفلت من الصناعات الضرورية والمطلوبة على نحو كبير وخاصة في قطاع الإنشاءات والنقل والمواصلات، حيث تشغل صناعة الأسفلت حيزاً كبيراً وسط الصناعات، وذلك لأن الأسفلت هو المادة الرئيسة التي تستخدم في تمهيد الطرقات والمطارات، لجعلها مناسبة وآمنة لحركة السيارات والطائرات.

لا أنه قد ينجم عن عملية صناعة الأسفلت تطاير الغبار والجسيمات العالقة الدقيقة، والتي ربما تحتوي على ملوثات خطرة قد تشكل خطراً على البيئة وعلى صحة وسلامة العاملين.

وتحدد حملة «التزام» أفضل الممارسات والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع أو الحد من التأثير البيئي المحتمل لهذا القطاع، ما يساهم في توفير بيئة عمل صحية وآمنة وفقاً للمعايير الدولية.

تحسين

وقال أحمد الوهيبي، رئيس وحدة الامتثال والتدقيق البيئي في هيئة البيئة – أبوظبي: سعياً منا لتحسين الأداء البيئي للقطاعات الصناعية المستهدفة، أطلقت الهيئة حملة «التزام» في أكتوبر عام 2013، لتعزيز وعي القطاعات الصناعية بإمارة أبوظبي بالقوانين واللوائح البيئية، من خلال عقد ورش عمل.

وتنفيذ سلسلة من الزيارات التفتيشية المكثفة للتأكد من التزام المنشآت بالقوانين والتشريعات والمعايير والشروط البيئية الواجب اتباعها وفقاً للترخيص البيئي، بالإضافة إلى تقييم المخاطر الموجودة بالمنشآت.

وبعد النجاح الذي حققته المراحل الثلاث الأولى من الحملة، التي استهدفت قطاع الخرسانة الجاهزة وقطاع صناعة البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية (فايبرجلاس) وقطاع طلاء الأسطح المعدنية، وجهت الهيئة جهودها في هذه المرحلة إلى المنشآت العاملة بقطاع صناعة الأسفلت في الإمارة.

حضر فعالية إطلاق الحملة 54 مشاركاً، ممثلين عن 16 منشأة من المنشآت العاملة في صناعة الأسفلت، إضافة إلى ممثلين عن الجهات الحكومية، حيث تم استعراض القوانين واللوائح البيئية التي يتم تطبيقها في الإمارة، كما تم استعراض المخاطر البيئية الناتجة عن هذا القطاع، والبدائل المتوافرة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

وزعت الهيئة خلال الفعالية دليلها الإرشادي الذي أعدته باللغتين العربية والإنجليزية، ويتضمن كافة المعايير والشروط البيئية التي يتعين على قطاع صناعة الأسفلت اتباعها للحصول على التصاريح والتراخيص البيئية اللازمة.

تعاون

وخلال هذه الحملة تعاونت هيئة البيئة – أبوظبي مع 16 منشأة، وسيقوم مفتشو الهيئة بإجراء جولات تفتيشية لمتابعة التزام المنشآت شروط الترخيص البيئي، لضمان تنفيذ القوانين البيئية والضوابط التنظيمية،.

والعمل جنباً إلى جنب معهم لتصحيح أوضاعهم البيئية. وسيتم منح هذه المنشآت فترة سماح مدتها شهر قبل البدء بعمليات التفتيش البيئية مع بداية العام القادم لضمان امتثال المنشآت الصناعية للقوانين الاتحادية والمحلية في الدولة.

وفي حال تسجيل أية مخالفات خلال التفتيش، سيتخذ مسؤولو الهيئة الإجراءات القانونية.