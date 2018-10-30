سلطان بن زايد: محطة وطنية تؤكد قدرة أبنائنا على الريادة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة أن إطلاق «خليفة سات» أول قمر صناعي عربي مصنوع بسواعد إماراتية خالصة محطة وطنية من محطات نجاحات دولة الإمارات وتقدمها ونظرتها للمستقبل.

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وقال في تغريدة على حساب سموه الرسمي على «تويتر»:إن هذا اليوم يشكل نقطة تحول تاريخية أثبت فيها أبناء الإمارات عزيمتهم وقدرتهم على العطاء والتميز والتفوق، كما أنها مناسبة للاعتزاز والفخر بأبناء وبنات الوطن وعزيمة الشباب الطموح التي تؤكد قدرة مواطني الدولة في الريادة والتميز والعمل من أجل رفعة بلادنا الغالية.

وشدد سموه على أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الدعم والحرص والمساندة من قبل قيادتنا الحكيمة وتوجيهاتها الرشيدة وخططها من أجل غد أفضل يستشرف المستقبل.