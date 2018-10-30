«صحة دبي» تدشّن أحدث صيدلياتها الذكية في مستشفى لطيفة

المصدر: دبي - البيان

دشنت هيئة الصحة بدبي أمس أحدث صيدلياتها الذكية، وذلك في مستشفى لطيفة للنساء والأطفال، وهي الرابعة من نوعها، بعد صيدلياتها الثلاث في كل من مستشفى (راشد ودبي)، فيما تتجه الهيئة لاستحداث المزيد من الصيدليات في منشآتها الطبية، لتلبية الإقبال المتنامي على خدماتها الطبية بوجه عام، وخفض فترة انتظار صرف الدواء إلى (صفر)، في ظل الديناميكية السريعة التي تعمل بها الصيدليات الذكية.

وتستوعب الصيدلية الذكية المستحدثة في مستشفى لطيفة للنساء والأطفال، أكثر من 35 ألف صنف من الدواء، وتعمل ضمن 9 منافذ لإجراء عملية صرف الأدوية وفق نظام فائق الدقة.

وقال معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، لدى تدشينه الصيدلية، بحضور الدكتورة منى تهلك المدير التنفيذي للمستشفى، والدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية، إن الهيئة ماضية في عملية التوظيف الأمثل للتقنيات والحلول الذكية التي من شأنها تحسين رحلة المتعاملين داخل منشآتها الطبية، وتحقيق أعلى درجات الراحة للمرضى، مؤكداً أن الصيدليات الذكية أوجدت حلولاً جذرية للتخلص من فترة انتظار صرف الدواء، تحقيقاً لرضا المتعاملين وسعادتهم.

ثقة

وذكر معاليه أن ثقة المتعامل في منشآت هيئة الصحة بدبي، أحدثت طلباً متنامياً على خدمات الهيئة، ما دفع للتسريع في عمليات الاستحواذ على التقنيات الذكية، وتمكين الأطباء من التجهيزات الأحدث والأفضل، من أجل خدمة المرضى على الوجه المرجو.

وخلال تفقده الصيدلية الذكية، تبادل معالي القطامي أطراف الحديث مع المتخصصين من الصيادلة، وتركز حول خدمة المرضى وتوفير أجواء الراحة لهم، كما تابع آليات صرف الدواء وسرعة تسليمه للمتعاملين.