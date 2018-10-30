هزاع بن زايد: لحظة إماراتية وعربية تاريخية فارقة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن الإطلاق الناجح للقمر الصناعي «خليفة سات» لحظة إماراتية وعربية تاريخية فارقة، وحافز قوي لكل الشباب على دروب الإنجاز والنجاح. وتوجه سموه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على جهود ودعم سموهم من أجل ترسيخ طريق العلم.