«الإمارات للإنترنت الآمن» تمنح عضوية فخرية لمسلم بن حم

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري، عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، وفد «جمعية الإمارات للإنترنت الآمن»، برئاسة الدكتور عبدالله المحياس، رئيس مجلس إدارة الجمعية، في مكتبه بفندق رويال روز أبوظبي.

حيث قدّم له الوفد شهادة عضوية الجمعية الفخرية، لما حظيت به من دعم كبير من قبل الشيخ مسلم بن حم لكي تحقق الجمعية أهدافها النبيلة التي تتمحور حول حماية الأطفال من الاستخدام غير الآمن للإنترنت، وذلك بحضور الشيخ مبارك بن مسلم بن حم، المدير التنفيذي لمجموعة سفريات بن حم، والمهندس عادل الكاف الهاشمي، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب للجمعية،.

وعبدالله سعيد العامري، المدير المالي لمجموعة بن حم.من جهته، شدد الدكتور عبدالله المحياس، على أهمية الدعم الفردي والمجتمعي والمؤسسي لرؤية ونشاطات الجمعية التي تسعى إلى توفير بيئة أكثر أماناً للأطفال، تماشياً مع توجهات قيادتنا الرشيدة، التي من شأنها تحقيق مساعي وطموحات رؤية الإمارات 2021. مضيفاً: تهدف الجمعية إلى خلق استخدام آمن للإنترنت من قبل المجتمع، وحماية الأطفال من أشكال الاستغلال والمخاطر التي يتعرضون لها من خلال ذلك الاستخدام،.

حيث نشهد الكثير من أشكال الاستغلال والعنف والابتزاز تجاه الأطفال، وهو ما يجعلنا نسخر كل الجهود لأجل التقليص من حجم المشكلات التي يتعرضون لها. وأشاد المهندس عادل الكاف الهاشمي، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب للجمعية، بالجهود الحثيثة التي يبذلها الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري، في دعم وتطوير مشاريع ومبادرات وبرامج الجمعية لتعزيز الثقافة الأمنية للأطفال، والاستخدام الآمن للإنترنت.