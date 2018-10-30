«بريد الإمارات» تصدر طابعاً تذكارياً احتفاءً بتحدي القراءة العربي

المصدر: دبي - البيان

أصدر بريد الإمارات طابعاً بريدياً تذكارياً باسم تحدّي القراءة العربي ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، توثيقاً للأثر الإيجابي الذي أحدثه التحدي الذي يعد المشروع الثقافي والمعرفي الأكبر من نوعه عربياً، بعد تحوله إلى نشاط معرفي متواصل على مدار العام لكل الطلبة العرب، بهدف تكريس ثقافة القراءة كممارسة يومية ونهج حياة لدى الأجيال الشابة.

وكذلك تسجيلاً لنجاح التحدي بعد 3 سنوات فقط من انطلاقه في خلق نشاط قرائي مجتمعي متكامل من خلال انخراط الطالب والمدرسة والأسرة ومختلف مكونات المجتمع المحلي من مكتبات ومؤسسات معنية بالثقافة في علاقة تكاملية تقوم على التشجيع والدعم المتبادل، وهي علاقة من شأنها في المدى المنظور أن تكرس القراءة كقيمة مجتمعية حضارية تساهم في ارتقاء المجتمع ككل.