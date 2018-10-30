«مساندة» تنفذ 4 مشاريع لتحسين الحركة المرورية في العين بـ438 مليون درهم

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

تنفذ شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة)، 4 مشاريع تطويرية تتمثل في تحويل دوارات إلى تقاطعات إشارات ضوئية وإنشاء أنفاق وتحسين الحركة المروية في مدينة العين بتكلفة تقارب 438 مليون درهم.

وأوضحت أن تلك المشاريع تستهدف تسهيل حركة السير والمرور وتخفيف الازدحام وخصوصاً في وقت الذروة وتحقيق الانسيابية وكذلك رفع كفاءة السلامة المرورية، إضافة إلى تقليل زمن الرحلة. وأكدت حرصها على تحقيق أفضل معايير السلامة المرورية ومراعاة شروط الاستدامة البيئية، وتحقيق التدفق المروري الآمن بما يضمن تعزيز مكونات البنية التحتية.

وتحقيق تطلعات المجتمع نحو إيجاد الطرق الآمنة ذات معايير السلامة العالمية. وثمنت الشركة الدور المجتمعي الذي يؤديه أبناء مدينة العين في التعاون مع فرق العمل المختلفة في المشاريع التطويرية الأربعة التي تنفذها بالتعاون مع بلدية مدينة العين ودائرة النقل ومديرية شرطة العين.

رؤية

وأفاد المهندس صالح الشيبة المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع الطرق والبنية التحتية بالإنابة في «مساندة» بأن الشركة تنفذ المشاريع التطويرية الأربعة في إطار حرصها على تجسيد رؤية القيادة الرشيدة للدولة نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة وجودة الخدمات المتوافرة.

وأوضح المزروعي أن المشروع الأول عبارة عن تحويل دوار الأفلاج (هيلتون) إلى تقاطع إشارات ضوئية، وذلك من خلال إغلاق النفق الحالي من الأعلى وتحويل الدوار إلى تقاطع إشارات ضوئية.

حيث يحتوي المشروع على توسعة للطرق المحيطة بدوار الأفلاج، عبر توفير 3 مسارب للقادمين من مزيد باتجاه المنطقة الصناعية بالعين وتوفير 3 مسارب أخرى للقادمين من مزيد باتجاه منطقة وسط المدينة، إلى جانب توفير أرصفة للمشاة والزراعة التجميلية في منطقة المشروع.

وفيما يخص المشروع الثاني الخاص بتطوير وتحويل الدوارات القائمة إلى تقاطعات إشارات ضوئية وسط مدينة العين، أوضح أن المشروع عبارة عن 5 دوارات بـ3 حارات في كل اتجاه شاملاً تحويل جميع الدوارات إلى تقاطعات إشارات ضوئية وزيادة عدد الحارات في كل اتجاه وإضافة تقاطع جديد لخدمة مسجد الشيخ خليفة بن زايد ووسط المدينة.

وتطرق إلى أن «مساندة» تعتزم تسليم المشروع كاملاً عقب الانتهاء من كافة أعماله في شهر نوفمبر من العام 2019. وتابع «يتمثل المشروع الثالث في إنشاء نفق عند دوار الشيخ سلطان بن خليفة والذي سيخدم شارع خالد بن سلطان وطرق المنطقة الصناعية في العين وهو عبارة عن دوار بـ3 حارات في كل اتجاه ويتضمن تحويل الدوار إلى نفق في الاتجاه الغربي،.

إضافة إلى تقاطع إشارة ضوئية فوق النفق تخدم المنطقة الصناعية». وأضاف المزروعي إن المشروع الرابع يتمثل في تحسين الحركة المرورية للطرق المحيطة باستاد العين الجديد في منطقة الطوية.

وهو عبارة عن دوارين بـ3 حارات في كل اتجاه ونفق يعلوه دوار من الأعلى ويشمل تحويل الدوارين إلى تقاطعات إشارات ضوئية مع زيادة في الحارات من كل اتجاه، وإغلاق النفق من الأعلى وإنشاء تقاطع إشارة، إلى جانب إنشاء جسر للمشاة.

تطوير

أكد المهندس راشد المنعي المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية وأصول البلدية ببلدية مدينة العين أن أعمال تطوير الدوارات التي تكثر فيها الحركة المرورية في مدينة العين وتحويلها لإشارات ضوئية ستعمل بدورها على تخفيف الاختناقات المرورية وتحسين مستوى السلامة المرورية على الطرق والدوارات المجاورة،.

إضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق في المنطقة تلبية لاحتياجات المشاريع العمرانية التي يجري تطويرها بمناطق الصاروج والصناعية والمشاريع المستقبلية بالمدينة، حيث تهدف هذه المشاريع بمجملها للمساهمة في تحقيق السلامة لمستخدمي الطرق وتعزيز كفاءة الطرق الرئيسة والتقاطعات في تلك المناطق.