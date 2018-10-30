5 أيام للتأكد من كفاءة أنظمة القمر ودقة الكاميرات

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أوضح عامر الصايغ مدير مشروع «خليفة سات» في مركز محمد بن راشد للفضاء، أنه بعد الإطلاق الناجح للقمر والبدء في إرسال البيانات إلى محطة التحكم الأرضية في دبي، يتم حالياً إتمام عمليات المعايرة .

والتأكد من صحة جميع أنظمة القمر وعملها بكفاءة، مشيرا إلى أن إدارة عمليات مراقبة كفاءة أجهزة «خليفة سات» ستستمر بشكل حثيث خلال الأيام الـ 5 المقبلة، وتشمل متابعة مكثفة لأجهزة القمر، والتأكد من عمل الأنظمة كافة بكفاءة سواء كانت الأساسية أو الاحتياطية، بالإضافة إلى إجراء اختبارات محاكاة لحساسات القمر، وعمل الكاميرات الخاصة به بدقة وكفاءة.

وأضاف الصايغ في تصريحات خاصة من موقع الإطلاق في اليابان لـ«البيان» إن جميع البيانات التي تلقتها المحطة الأرضية من «خليفة سات» تؤكد نجاح القمر في التمركز في مداره بشكل تام، فيما يتم متابعته لحظياً من خلال دورانه حول الأرض، خاصة أنه يقوم بنحو 14 دورة ونصف حول الأرض يومياً، فضلا عن التأكد من جاهزية الكاميرا الخاصة به لالتقاط الصور الأولى، الذي ستكون برأيه مفاجأة.

وأفاد أن فريق العمل في محطة التحكم الأرضية بمركز محمد بن راشد للفضاء، لديهم الإمكانات والصلاحيات كافة التي تعينهم على اتخاذ قرارات حاسمة خلال أيام الاختبار والمعايرة الأولى.

مؤكدا في الوقت ذاته أن الفريق المسؤول هو نفسه الذي كان يتابع إطلاق القمرين الصناعيين دبي سات 1 و2، مما سيكون له أثر إيجابي كبير من حيث توفر الخبرات اللازمة لمتابعة أدق التفاصيل، والمراحل التي يمر بها القمر في مداره خلال الأيام المقبلة.