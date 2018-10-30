«إسعاف دبي» تستعد لمواجهة حالة عدم الاستقرار الجوي

المصدر: دبي - البيان

قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة بن دراي: إن المؤسسة استعدت لمواجهة استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي وتشكل السحب الركامية الممطرة الممتدة إلى غد الأربعاء وفقاً لما جاء في تحذير المركز الوطني للأرصاد الجوية،.

مؤكداً أن المؤسسة وضعت خطة عاجلة للتعامل مع موجة الأمطار المتوقعة، تقوم على رفع درجة الاستعداد للكوادر الإسعافية، من أطباء الطوارئ وفنيي الطب الطارئ ومسعفين ومشغلي مركبات الإسعاف، تحسباً لأي مفاجآت قد تحدث طوال ساعات الليل والنهار.

وأوضح خليفة بن دراي أن التعاون الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين، كشرطة دبي وهيئة الصحة والدفاع المدني، وهيئة الطرق والمواصلات يقوم على أساس روح الفريق وقيم الأسرة الواحدة، بما يصب في مصلحة المريض أو المصاب أو المتعامل في النهاية، لافتاً إلى أن البلاغات الواردة من غرفة عمليات الشرطة يتم التعامل معها بسرعة ودقة، بمجرد تلقيها.

ونلتزم بتنفيذها حال التأكد من حقيقتها ونوعيتها، ثم تحليلها وإعطاء الإسعافات للمصاب في مكان الحادث، والتواصل مع المسعف والاستفسار عن الحالة، ثم علاجها سريعاً أو نقلها إلى المستشفى إذا تطلب وضعها ذلك.

جاهزية

وقال إن المؤسسة تنفذ سياسة اختبار جاهزية المسعفين والسائقين في فترات متقاربة، ليكونوا على أهبة الاستعداد للتدخل السريع، والتأكد من قدرتهم على الاستجابة السريعة للحالات الطارئة التي يراوح معدلها، وفق المعايير العالمية، ما بين أربع وثماني دقائق، إضافة إلى مهارات سرعة البديهة والتصرف الواعي والتحدث بلغة المصاب أو ذويه.