محمد الكعبي يتفقد إدارة مراكز شرطة الفجيرة الشاملة

المصدر: الفجيرة - البيان

تفقد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة إدارة المراكز الشاملة بالإدارة العامة للعمليات الشرطية ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات لعام 2018.بدأت الزيارة بجولة على مكاتب الإدارة التقى خلالها بالعاملين شاكراً لهم جهودهم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل مستوى من الأداء، وتفقد خلال الزيارة الإمكانيات المتوفرة من الموارد البشرية والتقنية.

ثم عقد خلال الزيارة اجتماعاً مع مديري المراكز الشاملة كافة، حضره العقيد راشد حمد اليماحي مدير إدارة مراكز الشرطة بالإنابة اطلع فيه على المؤشرات الأمنية والمرورية.

كما اطلع على خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» التي تتيح لأفراد الجمهور الحصول على الخدمات الشرطية في المراكز عن طريق التطبيق الذكي.