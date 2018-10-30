المبرمج الإماراتي.. خارطة طريق لجيل يتقن لغة العصر

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

تعد مبادرة «المبرمج الاماراتي» التي أطلقها صندوق الوطن من المبادرات المتميزة، والتي ترمي لإيجاد جيل جديد يرسم ملامح المستقبل المشرق للدولة، ومتسلح بلغة العصر.

ويمتلك أدوات ومهارات البرمجة والتقنية الحديثة، ويسهم بدوره بتطوير الخدمات في شتى المجالات، ويحقق طموح القيادة الرشيدة في تبني الأفكار المبدعة التي تعزز تنافسية وريادة الإمارات في شتى المجالات، كما تجسد معاني تنمية الموارد البشرية عبر الخطط العلمية المدروسة والمناهج التي تسفر عن وجود فكر يتماشى مع متطلبات التطور الراهن في العالم.

وفي عجمان نظم مركز شباب عجمان بالتعاون مع صندوق الوطن دورتين الأولى شارك خلالها 80 طالبا وطالبة وذلك بفندق فيرمونت عجمان، وأما الدورة الثانية فاستضافتها كلية المدينة الجامعية وذلك بدعم ومتابعة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وشارك خلالها 200 طالب وطالبة من المواطنين تراوحت أعمارهم ما بين السابعة إلى الرابعة عشرة عاما، ووجدت المبادرة نجاحا كبيرا وصدى لدى أولياء أمور الطلبة والتزامهم بحضور أولادهم من اجل تنمية مهاراتهم في مجال البرمجة وتمكينهم من التعرف على فنون التكنولوجيا.

كما تم الإعلان عن تخصيص 3 دورات تدريبية تنظم خلال العام الحالي ضمن برنامج المبرمج الإماراتي في عجمان، حيث يتم زيادة أعداد المشاركين من الطلبة المواطنين إلى 400 طالب وطالبة للفئات العمرية المتراوحة من 10الى 14عاما بهدف بناء جيل قادر على الاندماج بسوق العمل، وتقديم الإضافة المطلوبة في شتى المجالات وبمختلف القطاعات بما يخدم المصلحة الوطنية.

وأجمع القائمون على البرنامج على أن النجاح الذي تحقق ثمرة تضافر الجهود المنظمة مع جهود أولياء أمور الطلبة المشاركين في دورات المبرمج الإماراتي نتيجة لاهتمام ومتابعة أولياء الأمور لاسيما للأطفال وتشجيعهم على التميز.

وكشف استبيان أجراه المنظمون لبرامج الدورة الثانية مع أولياء الأمور عن الدورة بأن هنالك تطورا كبيرا، حدث في مهارات الطلبة المشاركين في البرامج التدريبية وأصبح تعاملهم مع التقنية بحرفية عالية، كما زادت رغبتهم بتعلم المزيد وذلك بنسبة 97 % من المشاركين وبلغت نسبة الحضور في الدورة بين الفئة الكبيرة للبنات 98% والأولاد الفئة الكبيرة 97%، والمؤهلين للدورة المتقدمة من المشاركين في الدورتين السابقتين85 مؤهلا.

ويجمع المراقبون بأن «المبرمج الإماراتي» من المبادرات المتميزة التي تتماشى مع فكر العصر الراهن في مجالات البرمجة وتقنية المعلومات وتنمي مهارات الموهوبين من الطلبة.