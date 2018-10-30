شرطة دبي توعّي الطلبة بالتعامل الأمثل مع الأزمات والكوارث

المصدر: دبي - البيان

نظمت إدارة الأزمات والكوارث بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، حملة توعية حول كيفية التعامل الأمثل في حالات الأزمــات والكوارث لطلاب وطالبات مدرسة الاتحاد الخاصة - فرع الممزر في إمارة دبي، بحضور المقدم الدكتور الشيخ ماجد عبدالله راشد المعلا، رئيس قسم إدارة الحدث في إدارة الأزمات والكوارث، والملازم يوسف علي آل علي.

والرقيب محمد أحمد العوير من مرتب إدارة الأزمات والكوارث.ويأتي تنظيم الحملة ضمن الخطة السنوية لإدارة الأزمات والكوارث التي تستهدف طلاب المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة لرفع مستوى التوعية المجتمعية حيال كيفية مواجــهة حالات الأزمات والكوارث حـــين وقوعها في الإمـــارة، وهو ما يدعم الــتوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في بناء مدينة أكثر أمناً وسلامة.

وأكد المقدم المعلا أن الهدف من الحملة وما تتضمنه من محاضرات هو تثقيف وتوعية طلاب المدارس في إمارة دبي بكيفية التعامل الأمثل أثناء حالات الأزمات والكوارث حال وقوعها، من أجل خلق أجيال لديها الوعي الكافي بالمهارات والمعارف الضرورية لحماية أنفسهم ومجتمعهم في المستقبل، وذلك عبر إطلاعهم على أفضل الممارسات العالمية في مجال مواجهة الأزمات والكوارث.

وقال:«اعتمدنا التجربة اليابانية في توعية طلاب المدارس والتي أدت إلى تعايش وتماسك مجتمعهم في حالات الأزمات والكوارث، لذا فإننا نعمل على توعية طلاب المدارس لغرس مبدأ التعايش مع الظواهر الطبيعية كالضباب والعواصف الرعدية والزلازل، وإفرازاتها، وكيفية التأقلم معها واحتواء آثارها من خلال محاولة الحد من مخاطرها».

وأوضح المقدم المعلا أن المحاضرات اشتملت على معلومات وتعليمات تفصيلية حول كيفية التصرف المناسب أثناء حدوث عواصف رعدية أو زلازل، أو انقطاع في التيار الكهربائي، واستفاد منها 697 طالبا وطالبة من المدرسة، حيث تفاعلوا بإيجابية مع الموضوع وقدموا العديد من الأسئلة.

وفي الختام، تم توزيع أعلام دولة الإمارات العربية المتحدة على الطلاب والطالبات لتعزيز روح الولاء والانتماء في نفوسهم.