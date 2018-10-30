حمدان بن زايد: حلم زايد تحقق في عهد خليفة

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة أن حلم زايد تحقق في عهد خليفة، والإمارات بسواعد أبنائها المخلصين تمضي قدما نحو تحقيق الأهداف والرسالة السامية التي قامت من أجلها في تعزيز المعرفة والتطور التقني.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات «وام» عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن سموه قوله: سعدنا اليوم بإطلاق «خليفة سات» أول قمر يتم بناؤه وتصنيعه بالكامل في الإمارات بكفاءات وطنية معتبرا ذلك إنجازا تاريخيا للدولة، ويأتي تتويجا لطموحات وتطلعات القيادة الرشيدة.