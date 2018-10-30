نهيان بن مبارك يبحث العلاقات مع مجلس النواب الأيرلندي والبرلمان الأوروبي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بقصر معاليه أمس، بحضور معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وفد مجلس النواب الأيرلندي برئاسة شون أوفاريل رئيس مجلس النواب الأيرلندي والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أيرلندا وآفاق التعاون في المجال البرلماني بشكل خاص والمجالات كافة بشكل عام.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك خلال اللقاء - الذي حضره أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس - أن نجاح العلاقات وقوتها بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا يرجع إلى التاريخ الطويل الذي يربط البلدين الصديقين.

من جانبه أشاد شون أوفاريل رئيس مجلس النواب الأيرلندي بمسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

كما استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ميشيل اليو ماري رئيسة لجنة شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيزها على مختلف الصعد.

وأشادت ميشيل اليو ماري بالدور البرلماني الإماراتي ومشاركته في الفعاليات البرلمانية المختلفة حول العالم.