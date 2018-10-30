منتسب في شرطة أبوظبي ينال دبلوم«القيادة المؤسسية» من بريطانيا

المصدر: أبوظبي - البيان

حصل ضابط مبتعث من شرطة أبوظبي على شهادة دبلوم الدراسات العليا في تخصص «القيادة المؤسسية» بتفوق من جامعة أكسفورد البريطانية، وضمّت الدفعة، 55 طالباً من 28 دولة. واستلم الرائد الدكتور فيصل أحمد الكعبي، نائب مدير إدارة الابتكار واستشراف المستقبل في مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، شهادة التخرّج في حفل أقامته الجامعة بمقرها في المملكة المتحدة.

وأعرب الكعبي عن خالص الشكر والعرفان إلى شرطة أبوظبي، للاستثمار بمبتعثيها، والاهتمام بتأهيل الكوادر البشرية، وإتاحة الفرص لهم لاستكمال دراستهم، ونيل أعلى الدرجات العلمية. وكان الكعبي، قد نال درجة الماجستير والدكتوراه في تخصص الصحة والسلامة، كما حصل على شهادة ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال، وجميعها بتفوق من جامعات في المملكة المتحدة.