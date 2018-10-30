راشد بن حميد: لا مكان للمستحيل عند شباب الإمارات

المصدر: عجمان - البيان

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن أنظار العالم بأسره توجهت اليوم لدولتنا الرائدة، وهي تدشن الحدث الهام الذي رأى النور بعد أن كان حلماً يراود عقول الشباب الذين استطاعوا أن يبرهنوا أن لا مكان للمستحيل، وأن التحديات تكون واقعاً مع الإرادة والتصميم. وذكر أن خليفة سات حلّق اليوم (أمس) عالياً حاملاً معه طموحات شباب دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعلناً بدء عصر الصناعات الفضائية المتقدمة في دولة الريادة والصدارة.