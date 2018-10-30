ولي عهد أبوظبي يبحث العلاقات مع رئيس البرلمان الإيرلندي

المصدر: أبوظبي - وم

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في مجلس قصر البحر شون أو فيريل رئيس البرلمان في جمهورية إيرلندا.

وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيرلندا في المجالات البرلمانية وإمكانية الاستفادة من تجارب الجانبين لما يصبُّ في خدمة قضايا الشعبين، إضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا الآراء بشأنها.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان وليّ عهد أبوظبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.