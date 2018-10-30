محمد بن زايد: إرساء قـيم التسامح بين أتباع الديانات درع عالمية لمواجهة التطرف

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أهمية إرساء قيم التسامح والتعايش والوفاق والسلام بين أتباع الديانات المختلفة باعتبارها درعاً عالمية في مواجهة نزعات التطرف والتعصّب والكراهية والإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في أبوظبي وفد القادة المسيحيين الإنجيليين الأميركي برئاسة جويل روزنبيرغ.

وتبادل سموه مع الوفد الأحاديث حول عدد من القضايا والموضوعات، خاصة أهمية نشر قيم التسامح والوفاق والتعايش الإنساني وقبول الآخر وترسيخ مبدأ الحوار وإيجاد أرضية مشتركة له بين أتباع مختلف الديانات والثقافات وأثره في تجفيف منابع الفكر المتطرف وأيديولوجياته.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أهمية دور المفكرين والعلماء ورجال الأديان في مواجهة الفكر المتطرف الذي يتبنى أيديولوجيات متعصّبة ترفض أي تقارب أو حوار بين الأديان والثقافات المختلفة وتعمل على التحريض والكراهية ضد الآخر.

من جانبه أشاد جويل روزنبيرغ بجهود دولة الإمارات وتجربتها الحضارية في ترسيخ ثقافة السلم والحوار والوفاق بين مختلف الحضارات والأديان بجانب تعزيز قيم الاحترام والتفاهم والتعايش بين الشعوب، موضحاً أن ما حققته دولة الإمارات في هذا المجال محل إعجاب وتقدير إقليمي وعالمي على المستويات كافة. حضر اللقاء خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية.

والدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة عضو المجلس التنفيذي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في أبوظبي مايكل كوربات، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي بنك العالمية.

وتبادل سموه ومايكل كوربات الأحاديث حول التعاون بين المؤسسات المالية الإماراتية ومجموعة سيتي بنك في مجال الأعمال والأنشطة المالية والمصرفية واستعرضا الخدمات المتطورة والبيئة الاستثمارية التي توفرها دولة الإمارات لرجال الأعمال والشركات الاستثمارية. حضر اللقاء خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان وليّ عهد أبوظبي.