انطلاق معرض الإسكان ومواد البناء «ديكوبيلد» في دبي 7 نوفمبر

المصدر: دبي - أحمد يحيى

دعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان المواطنين الساعين إلى إنشاء مشاريعهم السكنية إلى زيارة معرض الإسكان ومواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية «ديكوبيلد 2018» في نسخته الثانية التي تقام فعالياتها خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل في «قاعة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان» بمنطقة «الورقاء 4» بدبي.

وأكدت المؤسسة والمؤسسات الراعية للمعرض أن «ديكوبيلد» بات حاجة مجتمعية واقتصادية تنمو بوتيرة مستمرة في ظل أهمية قطاع البناء والتشييد في الدولة عموماً ودبي بوجه خاص والخيار الأمثل للحاصلين على الدعم الحكومي لبناء مساكن خاصة بهم وتحديداً لفئة الشباب.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته المؤسسة بمقرها أمس للإعلان عن فعاليات الدورة الثانية لمعرض «ديكوبيلد 2018» .

وتحدث فيه سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي للمؤسسة إلى جانب ممثلي عدد من الجهات الراعية للمعرض وهم علي إبراهيم نائب المدير العام في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومروان العسكر رئيس قسم التسويق وإدارة الفعاليات في برنامج الشيخ زايد للإسكان وسالم مخلوف النقبي خبير الدراسات الإسكانية بدائرة الإسكان بحكومة الشارقة والدكتور خليل الحوسني عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين في الإمارات.

شكر

وأعرب سامي عبد الله قرقاش عن شكر المؤسسة وتقديرها لشركاء وداعمي «ديكوبيلد 2018»، مؤكداً أن تنظيم «ديكوبيلد» في نسخته الجديدة وسط مشاركة أوسع من جانب كبريات شركات قطاع البناء المحلية والأجنبية .

فضلاً عن المؤسسات الحكومية والجمعيات المهنية المتخصصة في مختلف المجالات المرتبطة بقطاع البناء والإسكان يأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة الدؤوب على مواكبة الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة في مختلف مجالات التنمية لإسعاد أبنائها والمقيمين فيها .

وفي إطار سعيها الحثيث لترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على صعيد تطوير منظومة الإسكان الموجه لأبناء الدولة وتوفير متطلبات الحياة العصرية وتحقيق الرفاهية والعيش الرغيد لهم خاصة في ظل تحول دبي المتسارع لتصبح «مدينة ذكية» وهو ما يتطلب استخدام تقنيات الجيل القادم في البنية التحتية وصولاً إلى إسعاد المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة وفق «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الدولة 2071».

شريك فعال

من جهته أكد علي إبراهيم نائب المدير العام في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي دعم الدائرة للعام الثاني على التوالي للمعرض ونوه إلى أن الدائرة شريك فعال مع مجتمع الأعمال في قطاع البناء والتشييد.

وأوضح مروان العسكر، رئيس قسم التسويق وإدارة الفعاليات في برنامج الشيخ زايد للإسكان أن رعاية معرض الإسكان ومواد البناء والاستشارات الهندسية «ديكوبيلد» يهدف إلى إبراز دور البرنامج الريادي في دعم المبادرات التي تساهم في تحقيق الاستقرار السكني خاصة في ظل اهتمام الحكومة بمحور الإسكان كأولوية لضمان تحقيق استقرار الأسرة المواطنة.

من ناحيته أكد سالم مخلوف النقبي خبير الدراسات الإسكانية بدائرة الإسكان بحكومة الشارقة أهمية دور «ديكوبيلد» في تعزيز التواصل بين القطاع الحكومي والخاص.

وقال الدكتور خليل الحوسني عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين في الإمارات إن مشاركة الجمعية كراعٍ رسمي للمعرض للعام الثاني على التوالي يأتي في إطار حرص الجمعية على المساهمة في دفع عجلة التطور في الدولة.

50 منصة

يشارك في رعاية المعرض - الذي يقام على مساحة 4 آلاف متر مربع ويضم أكثر من 50 منصة بزيادة قدرها 25 بالمئة عن العام الماضي والذي نجح ببيع جميع مساحات العرض المتاحة قبل أسبوعين من انطلاق المعرض - كراعٍ رسمي برنامج الشيخ زايد للإسكان وبلدية دبي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي ودائرة الإسكان في حكومة الشارقة وبلدية الشارقة وجمعية المهندسين في الدولة وبدعم من غرفة تجارة وصناعة دبي إلى جانب كل من مؤسسة دبي للإعلام و أبوظبي للإعلام كراعيين إعلاميين.