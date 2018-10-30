أمل القبيسي ونائب رئيس البوندستاغ الألماني يبحثان التعاون البرلماني

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي - في مقر المجلس في أبوظبي - توماس أوبرمان نائب رئيس البوندستاغ الألماني «البرلمان الاتحادي» والوفد المرافق له.وأكدت معاليها - خلال اللقاء - أهمية الزيارات البرلمانية المتبادلة بين الجانبين والتي تجسد ما يجمع البلدين من تعاون وشراكة وعلاقات قوية.

كما أكد الجانبان أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية في إطار برنامج تبادل معرفي بين البرلمانيين لتعزيز العلاقات المتعددة والتنسيق والدعم البرلماني في المحافل البرلمانية، مشيرين إلى أنه يمكن من خلال البرنامج تبادل الخبرات والتدريب ودعم سرعة تنفيذ وإنجاز توجهات البلدين وكل ما يتعلق بتيسير التعاون.

حضر اللقاء كل من عبدالعزيز عبدالله الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس والدكتور سعيد عبدالله المطوع وعزا سليمان بن سليمان وحمد بن غليطه الغفلي وفيصل حارب الذباحي. كما حضر اللقاء أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس.

وقالت معالي الدكتورة القبيسي: إن المجلس الوطني الاتحادي كمؤسسة تشريعية حريص على المساهمة في جهود صنع مستقبل آمن وأفضل وتعزيزها من خلال مشاركة البرلمانيين وعملهم والعلاقات مع برلمانات العالم.

من جهته أشاد نائب رئيس البوندستاغ الألماني بمشاركة المرأة الفاعلة في مختلف المجالات في دولة الإمارات وعضــــويتها في المجلس الوطني الاتحادي ما يرمز بقــــوة ويجسد مدى الرؤية الثاقبة لقيادة الإمارات في تمكين المرأة.