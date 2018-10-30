عبدالله بن سالم: «خليفة سات» فخر وعزّ لبلادنا

المصدر: الشارقة - البيان

قال سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، بمناسبة إطلاق القمر الصناعي خليفة سات: نبارك ونهنئ قيادتنا الرشيدة، وأبناء شعبنا، وهم يسطرون في هذا اليوم، إنجازاً عظيماً، بإطلاق القمر الصناعي خليفة سات، بمشاركةٍ مميزةٍ لعدد كبير من أبنائنا من المهندسين.

وأكد سموه أن إطلاق القمر الصناعي خليفة سات، يمثلُ فخراً وعزاً لبلادنا، وتتويجاً لخطط منهجيةٍ، وبرامج مدروسةٍ، وضعتها قيادتنا الرشيدة، ووجهت أبناءنا بالسير فيها، طلباً للعلم، وتفوقاً فيه، لأنها تعلمُ أن طريق العلم هو أساس التقدم، وأن الإنجاز سيعقبه إنجازٌ آخر، وأن المستقبل لمن يتعلم ويدرس وينجز وينبغ، فكانت مسيرةً شاملةً سهر فيها أبناؤنا على التحصيل والدرس، وكان الإصرار على النجاح هو ما يدفعهم نحو مزيد من الإنجازات، وها نحن اليوم نشهد هذه المشاركة التي نفخر فيها بمجموعة من أبنائنا من التخصصات الهندسية المرموقة، والطموحة، لتكون الفرحة مزدوجة.

وأشار سموه إلى أن الناظر لمسيرة بلادنا خلال عقودها الأربعة السابقة، يلحظُ الخطوات السريعة الواثقة، نحو المعرفة والتقدم التقني والاتجاه نحو العلم والتعليم، والذي لم تقصر قيادتنا في توفيره.