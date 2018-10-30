«الوطني للإعلام» يصدر «دليل الإعلانات»لتحديد الأطر والمعايير التي تحكمها

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر المجلس الوطني للإعلام «دليل الإعلانات» الذي يلقي الضوء على ماهية الإعلان والقوانين والأنظمة الناظمة له، ومعايير محتوى الإعلانات وشروطها، إضافة إلى الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً لنظام الإعلام الإلكتروني، وشروط الترخيص لمزاولة أنشطة الدعاية والإعلان ورسومها.ويهدف الدليل إلى وضع إطار عملي للإعلانات، وحماية الجمهور من أية إعلانات لا تتوافق مع المعايير المعمول بها في هذا الشأن، وتطوير وتنظيم النشاط الإعلاني باعتباره صناعة فاعلة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمها المجلس الوطني للإعلام أمس في مقره الرئيسي في أبوظبي، وقدمها الدكتور راشد خلفان النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية في المجلس بحضور عدد من المستشارين ومديري الإدارات ووسائل الإعلام المحلية.

مكونات

وقال الدكتور النعيمي: «يعتبر الإعلان أحد أهم مكونات القطاع الإعلامي في الدولة، من هنا وانطلاقا من رؤية المجلس للنهوض بقطاع الإعلام والارتقاء به، أصدرنا دليل الإعلانات، الذي يحدد المبادئ والأطر والمعايير التي تحكم الإعلانات في وسائل الإعلام وأدواته الجديدة، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي». وبناء على الدليل، يجب على مؤسسات ووسائل الإعلام والأشخاص والجهات المشمولة به،.

الالتزام بمعايير المحتوى الإعلاني الواردة فيه، خاصة عدم الإساءة إلى النظام الاقتصادي في الدولة وعدم نشر الإشاعات والأخبار المغرضة والمضللة؛ وعدم نشر صور أو كلمات مخلة بالآداب العامة؛ ولا يسمح بالإعلان عن أعمال السحر والشعوذة وأعمال التنجيم؛ واحترام حقوق الملكية الفكرية؛ الالتزام بقواعد السلوك الأخلاقي ومعايير الصدق والأمانة، بما فيها الالتزام بالقواعد التي تحكم العمل التجاري، وخاصة ما يتعلق بضوابط حماية المستهلك والتنافسية العادلة، وحظر الغش التجاري والاحتكار القانوني.

كما لا يسمح بالإعلان عن المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة المحظورة بأي صورة من الصور؛ ولا يسمح بالإعلان عن التبغ والتدخين بجميع أصنافه وطرق تعاطيه؛ إضافة إلى الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات المعنية فيما يخص الإعلانات التي تتطلب موافقات مسبقة، مثل الإعلانات الصحية والتعليمية والعقارية.

شروط

ويؤكد الدليل ضرورة التزام جميع مؤسسات ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة بالشروط التالية: يجب ألا يكون الإعلان مبهماً أو غامضاً أو ليست له دلالة واضحة؛ وألا يتضمن أو يحتوي على ادعاءات غير صحيحة أو مضللة؛ كما يجب ألا يتضمن الإعلان علامات أو إشارات أو صورا مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق؛ وأن يكون الإعلان حقيقيا وغير مبالغ فيه.

وألا يؤدي إلى خلق لبس أو خلط مع أسماء أو منتجات أو أنشطة أخرى؛ كما يجب على وسائل الإعلام عدم نشر أي إعلان ينطوي على جريمة أو يخالف مبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي والتصنيف العمري المعمول بها في هذا الشأن.كما تطرق الدليل إلى الإعلانات الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي.

مؤكدا أن كل من يمارس الأنشطة الإعلانية - على أسس تجارية وبمقابل مادي أو غير مادي - عبر هذه الوسائل، عليه الحصول على ترخيص مسبق من المجلس الوطني للإعلام بشرط أن تنطبق على الإعلانات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي معايير وشروط الإعلانات؛ ويعتبر صاحب الحساب هو المسؤول الأول عن محتوى حسابه.

دليل

حول شروط الإعلانات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، حدد الدليل الشروط التالية: يجب تحديد هوية الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي بوضوح؛ ويجب أن يظهر الإعلان مميزا ومستقلا عن المواد التحــريرية والإعلامية وأية مواد أخــرى؛ كما يجـــب الإفصاح بشكل واضح في حـــال كان هناك أي بدل مادي أو عيني.

كما تطرق الدليل إلى الأنشطة الإعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي المعفاة من التراخيـــص وهي: أنشـــطة الأعمال الخيرية والتطوعية من دون مقابل، والأنشطة الإعـــلانية التي تمارس على أسس غير تجارية من دون مقابل مادي، وأية أنشطة أخـــرى يرى المجلس استثناءها.