وليّ عهد الشارقة: مناسبة تعكس التطور العلمي الكبير بالبلاد

المصدر: الشارقة ـ البيان

أشاد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، وليّ عهد ونائب حاكم الشارقة، بإطلاق القمر الصناعي «خليفة سات».

وقال سموه: «نزفّ التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة وشعب دولتنا بهذه المناسبة العظيمة التي تعكس التطور العلمي الكبير الذي تعيشه البلاد، والذي في مجمله يكتب سطوراً جديدة في مسيرتنا نحو العلم والتقدم والتنمية، وهي المسيرة التي عملنا عليها جميعاً وفق رؤية ثاقبة تنير لنا الدرب وتيسر المستحيل، وتعزز الثقة، وتدعم المعرفة والترقي».

وأضاف: «يأتي هذا الإنجاز ونحن أكثر فخراً بمشاركة مجموعة من أبنائنا المهندسين في هذا المشروع الضخم والعالمي، الأمر الذي يؤكد حقائق عديدة أهمها نجاح رؤية القيادة الرشيدة واتجاهها نحو بناء الإنسان في الجوانب كافة علمياً ومهارياً وفنياً وثقافياً وتقنياً، وتوافق أبناء مجتمعنا مع هذه الرؤية والنظرة نحو المستقبل، وتنافسهم لنيل العلم والمعرفة، فكان النجاح حليف المشروع، والتقدم ثمرة البرامج، والفخر عنوان مؤسساتنا المعرفية والعلمية».

وأكد سموه أن هذا الإنجاز يثبت نجاح الإمارات وبرامجها التعليمية وطموحها نحو التطور التكنولوجي والعلمي.