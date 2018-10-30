تنظيم الدورة الـ3 لإعادة تشكيل «الإمارات للشباب» والمجالس المحلية

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

عقدت أمس في أبوظبي فعاليات الدورة الثالثة لإعادة تشكيل مجلس الإمارات للشباب والمجالس المحلية، والتي تنظمها المؤسسة الاتحادية للشباب وتختتم اليوم.

وشهدت الفعالية حضوراً وتفاعلاً كبيرين من شباب الإمارات الذين حرصوا على التواجد والمشاركة الفاعلة في هذه الفعالية التي تؤكد حرصهم على المساهمة في تعزيز الدور الرائد للشباب في مسيرة التطور التي يشهدها المجتمع الإماراتي وتقديم الأفكار المبتكرة التي تعزز من ريادة وتميز دولة الإمارات في جميع المجالات.

وتأتي هذه الفعالية استكمالاً للجهود الوطنية بتشكيل مجلس للشباب في كل إمارة لدعم وتعزيز القدرات الوطنية الشابة، وتمكينها من أخذ زمام المبادرة والمشاركة الفاعلة في صناعة المستقبل، وذلك بحضور لجنة تحكيم من جميع المجالس التنفيذية لإمارات الدولة.

مساهمة

وقالت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب: «تمكنت مجالس الشباب من القيام بدور حيوي والمساهمة بفاعلية في مناقشة القضايا التي تهم الشباب والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، وذلك من خلال توفير منصة للشباب لعرض أفكارهم ومناقشتها مع المعنيين من الجهات المختلفة وصناع القرار».

وأضافت: إن مجالس الشباب أصبحت نموذجاً يحتذى به في تمكين الشباب، وفسح المجال أمامهم ليكونوا صناع المستقبل، من خلال المشاركة بالعمل في جميع المجالات، والتي تحتاج إلى قدرات الشباب وطاقاتهم وتوظيفها بالشكل الأمثل للارتقاء بها، وبما يتناسب مع تطلعات قيادة الإمارات.

وأوضحت حمدة الأنصاري، مسؤولة مجالس الشباب في حديثها «للبيان»: «نحن في صدد اختيار أعضاء مجالس الشباب المحلية للدورة الثالثة، حيث تم ترشيح الأعضاء الشباب اليوم من بعد تقديمهم على استمارات العضوية، حيث تم فتح باب التسجيل لمدة شهر، وتم اختيار 110 عضواً واجراء المقابلات الشخصية لهم على مدار يومين، حيث يشمل اليوم الأول مرشحين من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة.

واليوم الثاني يشتمل على مرشحين من إمارة عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، و كل مرشح سيخضع لمجموعة من الاختبارات مثل الاختبار الكتابي الذي يشمل أسئلة حول ثقافتهم عن دولة الإمارات، ثم المقابلات الشخصية في 3 لجان: لجنة المؤسسة الاتحادية للشباب، ولجنة مع المجلس التنفيذي التابع لإمارتهم.

ولجنة تقييم جماعي لاختبار مجموعة من المرشحين وتقييم أدائهم وكيف يتفاعلون مع بعضهم كأعضاء، ثم تقييم مهارة الخطابة من خلال التحدث حول مواضيع مختلفة أمام بقية المرشحين، وقياس مدى طلاقتهم وسرعة بديهتهم وجاهزيتهم للحديث في مواضيع مختلفة».

وبدورها، قالت حمدة محمد بن كلبان، مدير إدارة الحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة دبي: شهدت عملية اختيار الأعضاء الجدد للمجلس تقارباً كبيراً انطلاقاً من تميّز جميع الطلبات، وجسدت ثقة القيادة بإمكانات شباب الوطن وقدراتهم، وتم اختيار نخبة من شباب دبي استناداً إلى كفاءاتهم وإنجازاتهم وشغفهم.

ومن جانبها، قالت خلود عبدالعزيز إلياس، رئيس قسم الإبداع والابتكار في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالشارقة: كان اختيار الأعضاء صعباً للغاية، فخلال المقابلات التي قمنا بإجرائها اليوم للمنافسة على عضوية المجالس رأينا نخبة من الطاقات المبدعة التي لديها إنجازات كثيرة نفتخر بها، ولمسنا شغفاً كبيراً لدى هذه المجموعة المتميزة من الكفاءات.

تمكين

قال الدكتور فهد مطر النيادي المدير العام للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن مجالس الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من أهم أدوات التمكين التي تبنتها القيادة الحكيمة، من أجل تعزيز مشاركة الشباب في صياغة مستقبلهم، والاستماع إلى آرائهم إزاء القضايا التي تخص وطنهم ومجتمعهم، مؤكداً إعجابه بالمستوى المتميز من الشباب الذين التقى بهم في المقابلات المرحلية من مختلف التخصصات والمجالات والخبرات المهنية، مشيداً برغبتهم الصادقة في المشاركة بفاعلية في المشهد الحضاري لدولة الإمارات.