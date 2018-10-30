وزراء: علامـــة تاريخية ومرحــــــلة مفصليــة لأبناء الإمـــارات

المصدر: دبي - البيان

أكد وزراء أن إطلاق القمر الصناعي «خليفة سات» إلى مداره، أمس، علامة تاريخية ومرحلة مفصلية في أن يكون للإنسان الإماراتي مكانة وإسهامات كبيرة في مجال الفضاء، ليرسخ القمر السياسة الوطنية الاستشرافية في بناء قطاع فضائي إماراتي قوي ومستدام يدعم ويحمي المصالح الوطنية والقطاعات الحيوية.

وتابع الوزراء أن إطلاق «خليفة سات» يدخل دولة الإمارات عصراً جديداً من التقنيات الفضائية المتقدمة لخدمة الأبحاث العلمية، وهو يؤكد استعداد الدولة لتبوّء مكانة متقدمة في هذا المضمار خلال السنوات القليلة القادمة في إطار الرؤية الشاملة لمستقبل مسيرة التطوير والتنمية وفق أرقى المعايير العالمية وبما يلبي تطلعاتنا وطموحاتنا للمستقبل.

وهنأ الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،.

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لنجاح إطلاق القمر الصناعي «خليفة سات» من مركز العلوم الفضائية «تانيغاشيما» في اليابان، لافتين إلى أن هذا امتداد لنهج وطموح المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

مؤشر

وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن انطلاق القمر الصناعي خليفة سات مؤشر متجدد أن الإمارات تواكب العصر، وأن بوصلتها في الاتجاه الصحيح، فصناعة العلم والمعرفة أولوية للإمارات وللعالم العربي». وتابع قرقاش: «ستستمر الإمارات في نشر الأخبار الطيبة والأمل والتفاؤل، فمسيرة الخير والتنمية والازدهار لا يمكن إلا أن يكون هذا حصادها».

بصمة

بدوره صرح معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بإطلاق أول قمر صناعي مطور «خليفة سات» بسواعد إماراتية 100% تضع اليوم الإمارات بصمتها في ريادة الفضاء.. الإنجاز الذي تحقق مفخرة لنا وللعرب جميعا، وهو نتاج رؤية واثقة للقيادة التي تعمل وترسخ لوطن عصري قادر بعقول شبابه أن يعانق الصدارة ويستثمر في علوم الفضاء والمستقبل».

فخر

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لحظة تاريخية تبعث على الفخر.. في هذه اللحظة التي يحلق فيها خليفة سات بعيداً في الفضاء، نحلق نحن بطموحاتنا نحو آفاق أبعد وأرحب».

وتابع الزيودي: «الإطلاق الناجح لقمر الإمارات «خليفة سات» خطوة أخرى متقدمة في طريقنا نحو الفضاء، تعكس قدرة أبناء الإمارات على امتلاك وتطوير التقنيات الحديثة وتوظيفها في خدمة أهدافنا الوطنية».

وذكر: «يُشكّل القمر الصناعي «خليفة سات» أداة رصد بيئية هامة ومتطورة تعكس اهتمام دولة الإمارات بالاستثمار الأمثل لعلوم الفضاء وتقنياته فائقة التطور في بناء مستقبل أفضل لنا ولأجيالنا القادمة محلياً وعالمياً».

وهنأ معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، قيادة وشعب الإمارات بإطلاق القمر الصناعي «خليفة سات».

وأضاف «أن هذا الإنجاز التاريخي يأتي تتويجاً لرؤية القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود لأبناء الوطن من خلال تسليحهم بالعلم والمعرفة والعزيمة بما يمكَّنهم من الاستثمار الأمثل للتكنولوجيا وتحقيق ريادة الدولة عربياً في مجال الفضاء، وبالشكل الذي يعود بالخير على شعوب المنطقة والعالم أجمع ويخدم القضايا الإنسانية».

وقال: «إن هذا الحدث يبعث على الفخر والاعتزاز ويؤكد أننا نمضي بخطى واثقة نحو المستقبل وتحقيق تنافسية الدولة عالمياً في صناعات الفضاء وفي التقدم العلمي بمختلف مجالاته». وأشار إلى أن إطلاق خليفة سات الذي تمّت صناعته بأيادٍ إماراتية يؤكد إبداع العقل العربي وقدرته الفائقة على التميز والابتكار ما أتيحت له الفرصة لذلك، ويرسل رسالة أمل وتفاؤل باستئناف الحضارة العربية في منطقتنا.

شاهد ثقة

إلى ذلك، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أن إنجاز أبناء الوطن ببناء «خليفة سات» أول قمر صناعي بأيدٍ إماراتية 100%، وإطلاقه بنجاح إلى مداره شاهد ثقة يُحيط بكل البراهين على نجاح؛ بل تفوق مسيرة البناء والتنمية والتمكين التي انتهجتها قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بزوغ فجر الاتحاد، حين وهبت بناء الإنسان كل اهتمام، وأدارت بوصلة التجديف نحو المستقبل بالعلم والمعرفة.

وأشارت معاليها إلى أن «خليفة سات» الذي يحلق اليوم عالياً وهو يحمل اسماً غالياً هو صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، قد أحدث نقلة نوعية في الطموح الإماراتي نحو إثراء المعرفة عالمياً باستكشاف الفضاء واستيطان المريخ، وارتقى بمسيرة أبناء الوطن خطوات فارقة ومؤثرة وواثقة نحو تحقيق مئوية الإمارات 2071، المفعمة بالسعادة والرفاهية والإنجاز.. والطموح لا ينضب.

وتحدثت أن مساهمة الإمارات في مستقبل البشرية تتجلى كل يوم بمردود أكبر وحضور مؤثر على خارطة التنمية المستدامة عالمياً، انطلاقاً من نهج عطاء تشرّبه أبناء زايد جيلاً بعد جيل بقناعة العمل لما فيه خير الإنسان.

وزادت بوحميد: من «خليفة سات» تبصر الإمارات مستقبل أبنائها، وهي توثق إنجازاً للتاريخ خطّهُ مركز محمد بن راشد للفضاء، وكشفت عنه إرادة أعوام من العطاء والعمل والإبداع، ليفتح أبناء الوطن أعينهم صباح يوم جديد على إنجاز وطني يفخر به كل العالم.

إنجاز

أما معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، فأكدت عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هكذا أراد زايد للوطن وشبابه.. إنجاز إماراتي بجهود إماراتية.. ماضون يا قادة دولة الإمارات بطموح لا يحدّه سقف».

مرحلة جديدة

من جانبه صرح معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، بأن إطلاق مركز محمد بن راشد للفضاء لقمر «خليفة سات» الصناعي من قاعدة مركز «تانيغاشيما» الفضائي باليابان، وانفصاله عن المركبة ودخوله مدار الأرض بنجاح، بداية لمرحلة جديدة عنوانها تفوق الإنسان الإماراتي في قطاع الفضاء.

وقال معاليه: «طموح شباب الوطن كان أولى درجات النجاح، تسلحوا من بعدها بالإرادة والعلم والمعرفة، وسخروا إمكاناتهم العلمية ومهاراتهم الفنية في سبيل إنجاح هذه المهمة، فكان الفضاء نصيبهم. ينتابنا جميعنا اليوم إحساس عامر بالفخر،.

فالشباب الإماراتي أكد أنه خير أهل للتحدي، وأنه إذا وضع نصب عينيه إنجازاً معيناً، وصل إليه وتفوق وأبدع فيه».وأضاف معاليه: «يؤكد هذا الإنجاز صواب رهان القيادة الرشيدة على الإنسان الإماراتي، والتي وضعت إمكانات الدولة ومواردها كافة في خدمة تقدم هذه الكوادر الشابة».

وتابع معاليه: «أنظار العالم تتوجه إلى الإمارات اليوم، فهذه الدولة الشابة وضعت قدمها بين أكثر الدول تقدماً في القطاع الفضائي على مستوى العالم، وقدمت إسهاماً جديداً يضاف إلى رصيد إنجازاتها، لنؤكد للعالم أن الإمارات لن تتوقف حتى تترسخ مكانتها على الخارطة الفضائية العالمية بوصفها الأكثر طموحاً وإنجازاً».

وقال معاليه: «نشهد مع هذا الإطلاق الناجح عاماً استثنائياً لقطاع الفضاء الوطني، حيث استهللنا العام الجاري بإطلاق قمر «ياه 3» من قبل شركة «الياه» للاتصالات الفضائية، وأمس أطلق مركز محمد بن راشد للفضاء «خليفة سات» أول قمر صناعي صنع بأيدٍ إماراتية خالصة،.

ونقترب مع هذه الإنجازات خطوة أخرى نحو تحقيق رؤية المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في عامه، عام زايد، لقطاع الفضاء الإماراتي، هذه الرؤية التي تدفع أبناءه شعب الإمارات إلى تحقيق المزيد من هذه الإنجازات في المستقبل».

اعتزاز

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، أن إطلاق «خليفة سات»، أول قمر صناعي إماراتي، يعتبر إنجازاً مميزاً ينضم إلى قائمة طويلة من الإنجازات المتتالية التي حققتها دولة الإمارات في مختلف المجالات والميادين، ويملأ عقولنا وقلوبنا فخراً واعتزازاً بالمكانة الرفيعة التي حققتها.

ورفع معاليه أسمى آيات التهنئة إلى القيادة الرشيدة بمناسبة الإطلاق الناجح لقمر «خليفة سات» الصناعي الذي تم بناؤه بأيدي الشباب الإماراتي، تأكيداً على رؤية القيادة وثقتها بشبابها القادر على المشاركة والقيام بدور فاعل في التكنولوجيا الحديثة والمتطورة بكل كفاءة واقتدار.

وأضاف: «من خلال رؤية وتوجيهات القيادة، تمضي دولة الإمارات قدماً في بلورة وتجسيد استراتيجية الابتكار بما يعزز مكانتها العالمية في المجالات كافة، بما فيها علوم الفضاء، وبما يحقق طموحاتها في المساهمة في دعم الجهود الرامية للتصدي لمختلف التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، لا سيما تلك المتعلقة برصد التغيرات البيئية، وتقديم المساعدة لجهود الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية».

كما دونت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بمجهود الشباب الإماراتي، وبكل فخر.. «خليفة سات» يحلّق في الفضاء.. «خليفة سات» شاهد على إنجازات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.. «خليفة سات» منارة لنا في الفضاء، ولكل شاب عربي حالم... ألف مبروك لشيوخنا، وشبابنا، ولوطننا العربي».

وفي السياق، قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة: «لحظات قصيرة لخصت مسيرة طويلة من العمل والإبداع، .

وأكدت على أن مسيرة العلم والتطور والتقدم في دولة الإمارات ماضية بقوة وثبات نحو فضاءات جديدة مدفوعة بالعلم والابتكار مستندة إلى رؤية قيادة حكيمة آمنت بأهمية الاستثمار في عقول أبناء شباب الإمارات فكانوا عند حسن الظن بهم، وردوا التحية بحمل اسم الإمارات واسم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على متن الابتكار والعلم إلى آفاق جديدة بتنا معها في مصاف الدول التي تدخل صناعة الفضاء».

وزادت الأميري: «إطلاق «خليفة سات» المصنع بقلوب إماراتية قبل العقول والأيدي، هو إنجاز مهم في تاريخ دولة الإمارات وعلامة فارقة تخط عنوان انطلاقتنا نحو الاستفادة من العلوم المتقدمة في مختلف مجالات الحياة وتكريسها لخدمة الإنسان وسعادته ورفاهيته، سيقوم «خليفة سات» بأعمال الرصد، وسيسهم في تزويد المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء بصورة عالية الدقة تخدم أهداف التطوير والبحث العلمي في مجالات التخطيط العمراني وغيرها».

#خليفة_سات يحقق نصف مليار مشاهدة

حقق وسم #خليفة_سات عدد مشاهدات اقترب من نصف مليار «484 مليوناً» حول العالم حتى لحظة كتابة هذه السطور، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ليحتل صدارة قائمة #ترند_الإمارات.

قالها زايد: من يمتلك الفضاء يمتلك السيطرة في الأرض

استرجع معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، ما قاله المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، عندما تابع باهتمام هبوط أول إنسان على سطح القمر عام 1969، وقال: «من يمتلك القدرة على الاستكشاف في الفضاء ستكون له المقدرة على السيطرة في هذه الأرض».